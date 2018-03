 Börsenbericht MDax: MDax kann sich nicht behaupten

Aktuell realisiert der MDax-Index am Mittwoch unwesentliche Rückgänge. Am besten performen Krones, Ströer Media und Gerresheimer.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer MDax liegt aktuell bei 25.729 Punkten und damit 0,39 Prozent im Minus. Insgesamt sind 28 Prozent der Werte im Plus und 72 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,05 Prozent als auch der TecDax mit 0,22 Prozent registrieren heute ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Fuchs Petrolub mit 7,10 Millionen Euro Umsatz, Deutsche Wohnen mit 6,96 Millionen Euro und Hugo Boss mit 4,91 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich derzeit die Anteilseigner des Abfüllanlagenherstellers Krones mit 2,39 Prozent, des Außenwerbunganbieters Ströer Media mit 1,32 Prozent und des Glasunternehmens Gerresheimer mit 0,98 Prozent Zuwachs. Die größten Verlierer sind die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub mit 2,78 Prozent, des Verbindungsteilespezialisten Norma Group mit 1,72 Prozent und des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 1,60 Prozent Verlust.

Tops

Aufwärts geht es mit dem Krones-Wertpapier. Aktuell gewinnt die Aktie des Abfüllanlagenherstellers 2,60 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 109,00 Euro und macht damit deutliche 2,39 Prozent gut. Zuletzt wurde Krones mit 111,60 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern des Ströer Media-Anteilscheines. Bislang kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Werbe- und Internetunternehmens den Stand von 57,75 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,32 Prozent verbessern.

Die Aktie des Glasspezialisten Gerresheimer zeigt mit einem Plus von 0,98 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 66,85 Euro auch eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 66,20 Euro.

Flops

Die Aktionäre des Fuchs Petrolub-Anteilscheines können sich nicht freuen. Bis zur Stunde gibt der Anteilschein des Motoröl-Spezialisten klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 46,80 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,78 Prozent verschlechtert. Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub nach endgültigen Jahreszahlen und den selbstgesteckten Zielen für 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Der Schmierstoffe-Hersteller habe einen gemischten und zudem sehr konservativen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass Fuchs beim operativen Ergebnisziel (Ebit) etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Zudem sei der Free Cashflow 2017 deutlich schwächer als vom Konsens prognostiziert ausgefallen und solle 2018 auch nicht steigen.

Bergab geht es heute mit dem Norma Group-Kurs. Bislang verliert der Wert des Verbindungstechnik-Produzenten deutliche 1,05 Euro und verzeichnet mit 1,72 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 60,95 Euro. Zuletzt wird Norma Group mit 59,90 Euro gehandelt.

Die Aktie des Kupferherstellers Aurubis gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,6 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 68,60 Euro hat sie sich um 1,10 Euro auf 67,50 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

21.03.2018 DZ Bank hebt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 84 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Flughafenbetreibers seien erwartungsgemäß erfreulich ausgefallen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der etwas höhere faire Wert für die Papiere beruhe auf einem Branchenvergleich, der auf die Jahre 2018 und 2019 abstelle./bek/la Datum der Analyse: 21.03.2018

21.03.2018 CFRA hebt Ziel für K+S auf 23 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für K+S nach Zahlen von 20 auf 23 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel spiegele schwächere Margen des Salz- und Düngerproduzenten wider./bek/la Datum der Analyse: 21.03.2018

21.03.2018 Baader Bank belässt Fuchs Petrolub auf 'Buy' - Ziel 52,50 Euro

Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub nach endgültigen Jahreszahlen und den selbstgesteckten Zielen für 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Der Schmierstoffe-Hersteller habe einen gemischten und zudem sehr konservativen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass Fuchs beim operativen Ergebnisziel (Ebit) etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Zudem sei der Free Cashflow 2017 deutlich schwächer als vom Konsens prognostiziert ausgefallen und solle 2018 auch nicht steigen./ck/la Datum der Analyse: 21.03.2018

20.03.2018 CFRA belässt Fraport auf 'Sell' - Ziel 77 Euro

Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die freien Barmittel dürften in diesem Jahr deutlich zurückgehen und negativ werden wegen Ausbaumaßnahmen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Flughafenbetreiber werde künftig verstärkt von seinen internationalen Drehkreuzen abhängen, weil die Gebühren auf dem Frankfurter Flughafen in diesem Jahr nicht steigen./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018

