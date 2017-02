 Börsenbericht MDax: MDax kommt nicht voran - Fraport legt dramatisch zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 22.720 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Insgesamt sind 50 Prozent der Werte im Plus und 50 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite verlieren sowohl der SDax mit 0,47 Prozent und der TecDax mit 0,08 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Metro mit 9,06 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 8,64 Millionen Euro und Osram Licht mit 7,94 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Flughafenbetreibers Fraport mit 3,89 Prozent, Deutsche Pfandbriefbank mit 1,08 Prozent und des Leuchtenherstellers Osram Licht mit 0,81 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter mit 1,73 Prozent, des Automobilzulieferers Leoni mit 1,46 Prozent und des Werbe- und Internetunternehmens Ströer Media mit 1,31 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport, die beim letzten Börsenschluss mit 55,31 Euro notierte, zeigt mit 3,89 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 57,46 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Deutsche Pfandbriefbank. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 9,47 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 1,08 Prozent verbessern.

Nur gering geht es heute mit dem Wert der Osram Licht bergauf. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Beleuchtungsmittelherstellers 45 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 55,25 Euro des Vortages und macht damit 0,81 Prozent gut. Zuletzt wird Osram Licht mit 55,70 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Osram nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 41 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Lichtspezialist habe gut abgeschnitten, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer Studie vom Donnerstag. Carrier hob allerdings die schwache Barmittelgenerierung negativ hervor. Zudem hingen die Gewinne stark an der Autobranche, die derzeit unter Druck komme.

Flops

Die Aktie des Stahlproduzenten Salzgitter gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,73 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 36,13 Euro hat sie sich um 63 Cent auf 35,51 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Leoni. Bis zur Stunde verliert der Wert des Automobilzulieferers deutliche 53 Cent und notiert mit 1,46 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 36,31 Euro. Zuletzt wird Leoni mit 35,78 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Ströer Media. Aktuell fällt die Aktie des Werbe- und Internetunternehmens auf den Stand von 44,38 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,31 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

09.02.2017 Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 91 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die Aktie des Lackieranlagenbauers gehöre zu den 15 aussichtsreichsten kleinen und mittelgroßen europäischen Werten 2017, schrieben die Analysten in einer Strategiestudie vom Donnerstag. Dürr zeichne sich durch hohe Marktanteile in seinen Spezialgebieten aus, schrieb der zuständige Analyst Philippe Lorrain. Speziell der Automobilbereich dürfte sich in den kommenden Jahren weiterhin solide entwickeln./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.02.2017 Exane BNP senkt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Hugo Boss von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 69 auf 64 Euro gesenkt. Der Konzern leide darunter, traditioneller Anbieter in einer immer weniger gefragten Kategorie wie der Herrenausstattung zu sein, tätig schrieb Analyst Luca Solca in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sorgten neue Konkurrenten für Unruhe./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.02.2017 Morgan Stanley hebt Ziel für Osram auf 43 Euro - 'Underweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Osram nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 41 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Lichtspezialist habe gut abgeschnitten, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer Studie vom Donnerstag. Carrier hob allerdings die schwache Barmittelgenerierung negativ hervor. Zudem hingen die Gewinne stark an der Autobranche, die derzeit unter Druck komme./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Credit Suisse hebt Gea auf 'Outperform' und Ziel auf 44 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Gea Group von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 44 Euro angehoben. Analyst Max Yates begründete die optimistischere Einschätzung der Aktie mit ihrer niedrigen Bewertung, der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und einer erwarteten Gewinnstabilisierung des Anlagenbauers. Er habe seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2017 und 2018 erhöht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.