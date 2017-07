 Börsenbericht MDax: MDax kommt nicht voran - Kion Group legt dramatisch zu

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.669 Punkten und hat damit 0,18 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 54 Prozent der Werte im Plus und 46 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,04 Prozent als auch der TecDax mit 0,09 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Kion Group mit 6,09 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 2,86 Millionen Euro und Covestro mit 2,06 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Gabelstapler-Produzenten Kion Group mit 3,74 Prozent, des Handelskonzerns Metro mit 1,44 Prozent und Covestro mit 1,08 Prozent Anstieg. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Maschinenbauers Dürr mit 2,20 Prozent, des Anlagenkonzerns Gea Group mit 0,48 Prozent und des Rüstungskonzern und Autozulieferers Rheinmetall mit 0,43 Prozent Verlust.

Tops

Um 3,74 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Kion Group. Aktuell gewinnt der Wert des Lagertechnik-Spezialisten klare 2,56 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 68,40 Euro. Zuletzt wird Kion Group mit 70,96 Euro gehandelt.

Die Aktie des Supermarktbetreibers Metro, die beim letzten Börsenschluss mit 9,23 Euro notierte, zeigt mit 1,44 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 9,36 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Covestro. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 65,41 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 1,08 Prozent verbessern.

Flops

Die Aktie des Maschinenbauers Dürr gehört mit einem Rückgang von 2,2 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 104,55 Euro hat sie sich um 2,30 Euro auf 102,25 Euro verschlechtert.

Unbedeutend abwärts geht es auch mit dem Wert der Gea Group. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Maschinenbauers 17 Cent (0,48 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 35,40 Euro des Vortages. Zuletzt wird Gea Group mit 35,23 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von Rheinmetall. Bisher fällt die Aktie des Rüstungskonzern und Autozulieferers unwesentlich auf den aktuellen Stand von 85,63 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,43 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Analysten-Report

26.07.2017 JPMorgan startet Ceconomy mit 'Neutral' - Ziel 10 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Ceconomy mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aus der Metro-Aufspaltung hervorgegangene Aktie der Elektronik-Handelskette habe großes Margenpotenzial, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Entwicklung sei aber noch in einer zu frühen Phase, um der Aktie ein besseres Votum zu geben./tih/la Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.07.2017 Deutsche Bank hebt Talanx auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro

Die Deutsche Bank hat Talanx vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben. Die Prognose für den Nettogewinn des Versicherers habe er um 2 Prozent erhöht, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Studie vom Dienstag. Die Liquidität dürfte sich bis zum Ende des ersten Halbjahres deutlich verbessert haben im Vergleich zum Jahresende 2016. Seit Jahresbeginn habe der Konzern die Kapitalreserven bereits erheblich aufgestockt. Damit dürfte sich wiederum der Ausblick auf das Gesamtjahr verbessern./bek/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.07.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Jungheinrich auf 32 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jungheinrich vor Zahlen von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gabelstaplerhersteller dürfte ein anständiges zweites Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Dienstag. Sie erwartet solide Auftragseingänge, ein gesundes Umsatzwachstum und eine akzeptable Profitabilität. Ihr Modell basiert nun auf den Schätzungen für 2018 - mit einem Bewertungsmaßstab, der an jenen des deutschen Kapitalgütersektors angepasst wurde./tih/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.07.2017 Deutsche Bank belässt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hannover Rück vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Europäische Versicherer dürften auf einem guten Weg für ein ordentliches Jahr sein, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Studie vom Dienstag. Bei Hannover Rück rechne er einmal mehr mit einem standardmäßigen Quartal. Den Nettogewinn bei dem Rückversicherer schätzt er auf 272 Millionen Euro./tih/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.