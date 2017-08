 Börsenbericht MDax: MDax kommt nicht voran - UNIPER im Höhenflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 25.132 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unwesentlich verändert. Insgesamt sind 46 Prozent der Werte im Plus und 54 Prozent der Aktien im Minus. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute UNIPER mit 13,29 Millionen Euro Umsatz, Steinhoff International mit 9,13 Millionen Euro und Schaeffler mit 8,93 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine UNIPER mit 3,10 Prozent, des Kuperproduzenten Aurubis mit 1,33 Prozent und des Versicherungskonzerns Talanx mit 1,01 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger Schaeffler mit 2,71 Prozent, der Büroimmobilien-Firma alstria office REIT mit 1,67 Prozent und des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich mit 1,43 Prozent Rückgang.

Tops

Der Wert UNIPER gehört heute mit einem Anstieg von 3,1 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 18,20 Euro kann sich das Papier um klare 57 Cent auf 18,77 Euro verbessern. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die zuversichtlicheren Aussagen des Energieerzeugers seien "eine positive Überraschung", schrieb Analyst Sam Arie in einer ersten Einschätzung. Die Investoren dürften auf die eingeengte Spanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) und die erhöhte Dividende positiv reagieren.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Aurubis. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Rohstoffkonzerns 97 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 72,99 Euro und macht damit deutliche 1,33 Prozent gut. Zuletzt wurde Aurubis mit 73,96 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von Talanx. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Versicherungskonzerns den aktuellen Stand von 35,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,01 Prozent verbessern.

Flops

Die Anteilseigner von Schaeffler können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 11,86 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,71 Prozent verschlechtert. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach den endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die nun veröffentlichten Zahlen des Auto- und Maschinenbauzulieferers und deckten sich gänzlich mit den verläufigen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer ersten Einschätzung vom Dienstag. Die nun veröffentlichten Details hätten daher nicht überrascht.

Nach unten um 1,67 Prozent geht es mit dem Kurs von alstria office REIT. Aktuell verliert der Wert des Immobilienunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 12,56 Euro aus dem Handel gegangen ist, 21 Cent (1,67 Prozent). Zuletzt wird alstria office REIT mit 12,35 Euro notiert. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Alstria Office nach Halbjahreszahlen von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vom Büroimmobilien-Anbieter erhöhten Umsatz- und Ergebnisziele (FFO) für das Gesamtjahr 2017 seien erwartet worden und schon eingepreist, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung der Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft.

Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Jungheinrich gehört mit einem Minus von 1,43 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 33,61 Euro hat sie sich um 48 Cent auf 33,13 Euro verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Gabelstaplerherstellers seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Dienstag. Sie dürften aber nicht gut genug sein, um für Kurssprünge oder steigende Konsensschätzungen zu sorgen.

Analysten-Report

08.08.2017 HSBC belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Hugo Boss angesichts der gegenwärtigen Entwicklung an den Devisenmärkten auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Antoine Belge ermittelte in einer Branchenstudie vom Dienstag, inwieweit die europäischen Luxusgüterkonzerne unter der Stärke des Euro leiden. Hugo Boss wickele nur wenig Geschäfte außerhalb des Währungsraumes ab, die Margen seien dort aber ohnehin schon niedrig./tih/gl Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Commerzbank belässt Jungheinrich auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Gabelstaplerherstellers seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Dienstag. Sie dürften aber nicht gut genug sein, um für Kurssprünge oder steigende Konsensschätzungen zu sorgen./edh/das Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 SocGen hebt Gea Group auf 'Hold' und Ziel auf 38 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Gea Group von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 38,00 Euro angehoben. Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge sollte der Aktienkurs des Maschinenbauers inzwischen die meisten negativen Nachrichten einpreisen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Dienstag. Nun sei die Zeit für einen konstruktiveren Blick auf die Aktie gekommen, insbesondere nach dem Einstieg des belgischen Investors Albert Frère. Kurzfristig dürfte es bei dem Unternehmen aber noch turbulent bleiben, und es brauche Zeit, die bestehenden Probleme zu lösen./gl/das Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Commerzbank belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 94 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für LEG Immobilien vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Das operative Ergebnis (FFO) dürfte bei 73,8 Millionen Euro liegen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Dienstag. Der Wert des Immobilienportfolios sollte um rund 400 Millionen Euro zugelegt haben./edh/das Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

