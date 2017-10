 Börsenbericht MDax: MDax kommt nicht voran

FrankfurtDer MDax liegt heute bei 26.652 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortag unwesentlich verändert. Kein einziger der 50 Anteilscheine des Index muss derzeit Einbußen hinnehmen.

Tops

Ohne Impulse bleibt bisher der Kurs der TAG Immobilien-Aktie. Bis zur Stunde kann sich der Wert des Immobilienunternehmens im Vergleich zum Schlusswert von 14,77 Euro des Vortages gerade behaupten.

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Wert INNOGY. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 39,95 Euro bewegt sich der kurs kaum.

Der Anteilschein des Motoröl-Spezialisten Fuchs Petrolub kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortag von 48,20 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Flops

Analysten-Report

31.10.2017 Baader Bank belässt Jungheinrich auf 'Sell' - Ziel 34 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller dürfte von einer guten Nachfrage in Europa profitiert haben und gute Umsatz- und Auftragskennziffern vorlegen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Die operative Gewinnmarge im hierbei traditionell eher schwachen dritten Quartal dürfte stabil geblieben sein. Nach dem starken Lauf der Aktie erschienen aber Gewinnmitnahmen angebracht, begründete der Experte sein Verkaufsvotum./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 JPMorgan hebt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

Die US-Bank JPMorgan traut der Covestro-Aktie trotz der jüngsten Rally weitere starke Kursgewinne zu. Aus diesem Grund erhöhte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi seine Einstufung von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel sei von 60 auf 100 Euro angehoben worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Damit sieht der Experte ein Kurspotenzial von weiteren fast 23 Prozent. Das Papier der früheren Bayer-Tochter verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits um etwas mehr als 50 Prozent und erreichte am Freitag mit 82,22 Euro den bisher höchsten Stand seit der Abspaltung von Bayer im Jahr 2015. Mit dem Kursziel von 100 Euro zählt Udeshi beim Blick auf die weitere Entwicklung zu den größten Optimisten. Lediglich Laurence Alexander von Jefferies hat mit 110 Euro ein noch höheres Kursziel./zb/she Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Ha

30.10.2017 HSBC hebt Ziel für Wacker Chemie auf 135 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 98 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe sich dank einer starken Nachfrage nach Silikonen und Silizium im dritten Quartal überraschend gut erholt, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Montag. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2019 erhöht./she/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 Berenberg hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 157 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 130 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Triebwerksbauers zum dritten Quartal sei stark gewesen und die Ergebnisziele das zweite Quartal in Folge angehoben worden, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Montag. Er hob seine Schätzungen an, doch da der Aktienkurs inzwischen rascher als erwartet gestiegen sei, bleibe es bei seinem Anlageurteil./ck/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.