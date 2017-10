 Börsenbericht MDax: MDax positiv gestimmt - Hochtief mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtBei Handelsende schloss der MDax bei 26.151 Punkten und hatte damit 0,26 Prozent zugelegt. Insgesamt waren 66 Prozent der Werte im Plus und 34 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,02 Prozent als auch der TecDax mit 0,49 Prozent registrierten bei Börsenschluss ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute K+S mit 24,67 Millionen Euro Umsatz, Kion Group mit 23,95 Millionen Euro und Südzucker mit 21,18 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Handelsende die Anteilseigner des Bau- und Industriedienstleisters Hochtief mit 3,39 Prozent, des Stahlkochers Salzgitter mit 2,65 Prozent und des Maschinenbauers Dürr mit 2,56 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Chemieunternehmens Lanxess mit 1,16 Prozent, Covestro mit 1,06 Prozent und des Turbinenherstellers MTU Aero mit 0,81 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern des Hochtief-Anteilscheines. Bei Börsenschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Wert des Bau- und Industriedienstleisters den Stand von 144,75 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 3,39 Prozent verbessern.

Die Aktie des Stahlproduzenten Salzgitter, die beim letzten Börsenschluss mit 40,04 Euro notierte, zeigte mit 2,65 Prozent Plus und einem Kurswert von 41,10 Euro eine positive Entwicklung. Die Deutsche Bank hat Salzgitter nach diversen Treffen mit Vorstandschef Jörg Fuhrmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sei nun wieder zuversichtlich, dass das Geschäft des Stahlkonzerns in der Spur sei, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer Studie vom Montag. Salzgitter habe einige Hebel in der Hand mit Blick auf die fortgesetzte zyklische Stärke und zudem dürften sich Kosteneinsparungen und Maßnahmen zur Selbsthilfe auswirken. Die Marktkonsolidierung im Stahlbereich dürfte sich ebenfalls positiv auswirken.

Um 2,56 Prozent bergauf ging es bis zum Börsenschluss mit dem Dürr-Kurs. Am Ende des Handelstages gewann der Wert des Lackiermaschinen-Produzenten deutliche 2,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 113,45 Euro. Zuletzt wurde Dürr mit 116,35 Euro gehandelt.

Flops

Die Anteilseigner des Lanxess-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Börsenschluss gab der Anteilschein des Chemiekonzerns klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 66,53 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,16 Prozent verschlechtert.

Nach unten ging es heute mit dem Covestro-Kurs. Bis zum Handelsschluss verlor der Wert deutliche 77 Cent und realisierte mit 1,06 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 72,90 Euro. Zuletzt wurde Covestro mit 72,13 Euro gehandelt. Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz der jüngsten moderaten Gewinne hinke die Aktie des Kunststoffspezialisten dem MDax noch hinterher, was wohl Unsicherheiten durch die Anteilsverkäufe von Bayer geschuldet sei, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Einen baldigen Dax-Aufstieg hält er für unwahrscheinlich. Wegen positiver Erwartungen für das dritte Quartal hob Weininger aber seine Gewinnschätzungen für das Unternehmen an.

Unbedeutend nach unten ging es auch mit dem MTU Aero-Kurs. Bis zum Handelsschluss verlor der Anteilschein des Triebwerkproduzenten 1,10 Euro (0,81 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 136,60 Euro des Vortages. Zuletzt wird MTU Aero mit 135,50 Euro gehandelt. Die Deutsche Bank hat MTU vor den am 26. Oktober erwarteten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Beim Triebwerksbauer dürfte sich das Interesse vor allem auf das Getriebefan-Triebwerk (GFT) sowie auf die Wachstumsaussagen des Konzerns zum Bereich Zivile Triebwerksinstandhaltung (MRO) im vierten Quartal konzentrieren, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Montag veröffentlichten Studie.

Analysten-Report

16.10.2017 Exane BNP hebt Ziel für Schaeffler auf 16 Euro - 'Outperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Schaeffler vor Quartalszahlen von 15,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da die weltweite Produktion der Autobauer und die Nachfrage nach Reifen sich abschwächten, lasse auch die Dynamik bei den Zulieferern nach, schrieb Analyst Edoardo Spina in einer Branchenstudie vom Montag. Während bei Valeo und Schaeffler die Erwartungen nach den Problemen in der ersten Jahreshälfte niedrig seien und beide ein starkes Zubehör- und Wartungsgeschäft vorweisen könnten, bleibe er gegenüber den Reifenherstellern trotz defensiv erscheinender Bewertungen neutral eingestellt./gl/ajx Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.10.2017 HSBC senkt Ziel für RTL auf 71 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RTL vor Zahlen von 74 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Werbetrends im dritten Quartal dürften die geringen Markterwartungen erfüllen oder auch übertreffen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Branchenstudie zu europäischen Medienkonzernen vom Montag. Zudem ist er positiv gestimmt für die Trends im vierten Quartal in nahezu allen Märkten. Bei RTL dürfte das dritte Quartal ereignislos verlaufen sein. RTL sei solide, aber es fehle an Kurstreibern./ck/ajx Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.10.2017 Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Südzucker - 'Reduce'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker von 17,00 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das Abwärtsrisiko durch Zucker-Kontraktpreise sei mit Blick auf die Ergebnisseite zurzeit begrenzt, schrieb Analyst Richard Withagen in einer Studie vom Montag. Er sehe allerdings Risiken für die Kassapreise am Zuckermarkt. Zudem rechne er mit höheren Kosten für Zuckerrüben im kommenden Jahr./ck/ajx Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.10.2017 Independent hebt Ziel für Covestro auf 75 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz der jüngsten moderaten Gewinne hinke die Aktie des Kunststoffspezialisten dem MDax noch hinterher, was wohl Unsicherheiten durch die Anteilsverkäufe von Bayer geschuldet sei, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Einen baldigen Dax-Aufstieg hält er für unwahrscheinlich. Wegen positiver Erwartungen für das dritte Quartal hob Weininger aber seine Gewinnschätzungen für das Unternehmen an./gl/la Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

