 Börsenbericht MDax: MDax-Werte laufen schlechter - Brenntag fällt dramatisch ab

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.821 Punkten und hat damit 1,32 Prozent verloren. Nur ein einziger Anteilschein im Index kann bisher Zunahmen notieren. Sowohl der SDax mit 0,23 Prozent als auch der TecDax mit 1,15 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Symrise mit 23,41 Millionen Euro Umsatz, Brenntag mit 19,40 Millionen Euro und Stada mit 17,53 Millionen Euro.

Nur der Wert UNIPER mit 0,27 Prozent verzeichnet Zuwächse, wohingegen die Anteilscheine des Immobilienkonzerns alstria office REIT mit 0,08 Prozent und des Wohnungsunternehmens TAG Immobilien mit 0,21 Prozent schon zu den Verlieren zählen. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Chemiehändlers Brenntag mit 6,67 Prozent, des Außenwerbunganbieters Ströer Media mit 2,77 Prozent und Steinhoff International mit 2,68 Prozent Verlust.

Tops

Gering nach oben geht es mit dem Kurs der UNIPER. Aktuell gewinnt der Wert 5 Cent (0,27 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 18,82 Euro des Vortages. Zuletzt wird UNIPER mit 18,87 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Energiekonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Die Konsensschätzungen für 2017 dürfte daher wahrscheinlich steigen. Er bleibe aber bei seinem Anlageurteil, da er mehr Wert in Aktien anderer Branchenunternehmen sehe.

Weder nach unten noch nach oben geht es für die Aktie der alstria office REIT. Im Vergleich zum Vortag von 12,31 Euro bewegt sich der Wert nicht. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das erste Halbjahr habe seine Erwartungen leicht enttäuscht, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer Studie vom Mittwoch. Das Jahresziel für das operative Ergebnis des Büroimmobilien-Unternehmens (FFO) sei angehoben worden wegen der Erstkonsolidierung neu erworbener Immobilien zum 1. Juli.

Unbedeutend abwärts geht es auch mit dem Wert der TAG Immobilien. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Wohnimmobilien-Konzerns 3 Cent (0,21 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 14,00 Euro des Vortages. Zuletzt wird TAG Immobilien mit 13,97 Euro gehandelt.

Flops

Bergab um 6,67 Prozent geht es mit dem Kurs von Brenntag. Aktuell verliert der Wert des Chemiehändlers, der am vorigen Börsentag mit 48,26 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,22 Euro (6,67 Prozent). Zuletzt wird Brenntag mit 45,04 Euro notiert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Adrian Pehl verwies in einer Studie vom Mittwoch auf eine stärker als erwartete Erholung im US-Geschäft des Chemikalienhändlers. Allerdings seien die Geschäfte in Asien und die Zielsetzung für das Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Aktie des Werbeflächenvermarkters Ströer Media gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,77 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 55,87 Euro hat sie sich um 1,55 Euro auf 54,32 Euro verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Steinhoff International. Bis zur Stunde verliert der Wert deutliche 12 Cent und notiert mit 2,68 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,44 Euro. Zuletzt wird Steinhoff International mit 4,32 Euro gehandelt.

Analysten-Report

09.08.2017 Goldman belässt Uniper auf 'Neutral' - Ziel 18,50 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Energiekonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Die Konsensschätzungen für 2017 dürfte daher wahrscheinlich steigen. Er bleibe aber bei seinem Anlageurteil, da er mehr Wert in Aktien anderer Branchenunternehmen sehe./ck Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.08.2017 Deutsche Bank belässt Jungheinrich auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Die Deutsche Bank hat Jungheinrich nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts der hohen Erwartungen seien die Resultate des Gabelstaplerherstellers in Ordnung, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Mittwoch. Sie seien zwar nicht so eindeutig wie gewohnt, doch die zugrunde liegenden Geschäftstrends erschienen intakt. Die leicht angehobenen Jahresziele seien positiv, kämen aber nicht überraschend. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies die Analystin zudem auf die starke Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn./gl/zb Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.08.2017 Deutsche Bank belässt Rational auf 'Buy' - Ziel 530 Euro

Die Deutsche Bank hat Rational nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Angesichts des jüngst angehobenen Ausblicks seien die Erwartungen an den Großküchen-Gerätehersteller hoch gewesen, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Mittwoch. Vor diesem Hintergrund und wegen negativer Währungseffekte erschienen die Resultate zwar operativ solide, aber insgesamt doch ein wenig schwach./gl/zb Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.08.2017 NordLB hebt Ziel für Alstria Office auf 12 Euro - 'Halten'

Die NordLB hat das Kursziel für Alstria Office nach Halbjahreszahlen von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz des Rückgangs von Umsatz und operativem Ergebnis (FFO) habe der Vorstand der Immobiliengesellschaft die Jahresziele erhöht, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Mittwoch. Positiv wirkten sich weiterhin die günstigen Refinanzierungskosten aus./edh/zb Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

