 Börsenbericht MDax: MDax-Werte laufen schlechter - Steinhoff International im Sturzflug

Minimale Rückgänge verzeichnete der MDax bei Börsenschluss des Montags. Die besten Kursentwicklungen verbuchten Gea Group, Talanx und TAG Immobilien.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer MDax notierte am Ende des Handelstages bei 25.548 Punkten und hatte damit 0,31 Prozent verloren. Insgesamt waren 40 Prozent der Werte im Plus und 60 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,53 Prozent als auch der TecDax mit 1,13 Prozent realisierten bei Handelsschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Covestro mit 87,05 Millionen Euro Umsatz, INNOGY mit 38,94 Millionen Euro und Gea Group mit 30,92 Millionen Euro.

Die größten Gewinner waren bei Börsenschluss die Aktien des Spezialmaschinenbauers Gea Group mit 2,61 Prozent, des Versicherers Talanx mit 1,76 Prozent und des Vermieters TAG Immobilien mit 1,60 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger Steinhoff International mit 4,52 Prozent, des Zuckerproduzenten Südzucker mit 2,61 Prozent und des Veranstaltungsanbieters CTS Eventim mit 2,41 Prozent Rückgang.

Tops

Um 2,61 Prozent aufwärts ging es bis zum Ende des Parketthandels mit dem Gea Group-Kurs. Bei Ende des Parketthandels gewann der Wert des Maschinenbauers deutliche 92 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 35,30 Euro. Zuletzt wurde Gea Group mit 36,22 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group nach dem sich abzeichnenden Wechsel an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Vorstandschef Jürg Oleas wird seine Amtszeit nicht über den 31. Dezember 2019 hinaus verlängern. Auch wenn der Markt die Nachricht positiv aufnehmen dürfte, ändere sie doch nichts an der strukturellen Ineffizienz des kompliziert aufgebauten Anlagenherstellers, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufwärtspotenzial habe Gea vor allem bei einem dynamischeren Wachstum im Geschäft mit Anlagen für die Milchverarbeitung.

Die Anteilseigner von Talanx-Aktien konnten sich freuen. Bei Ende des Parketthandels erreichte das Papier des Versicherungsunternehmens den Stand von 35,76 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,76 Prozent zulegen. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach endgültigen Zahlen für 2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,80 Euro belassen. Die Resultate untermauerten die progressive Dividendenpolitik des Versicherers, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie.

Der Wert des Wohnungsunternehmens TAG Immobilien gehörte am Ende des Handelstages mit einer positiven Entwicklung von 1,6 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 15,64 Euro konnte sich das Papier des Immobilienunternehmens um klare 25 Cent auf 15,89 Euro verbessern.

Flops

Abwärts ging es heute mit dem Steinhoff International-Kurs. Bis zum Ende des Parketthandels verlor der Wert klare 1 Cent und notierte mit 4,52 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 27 Cent. Zuletzt wurde Steinhoff International mit 26 Cent gehandelt.

Die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker gehörte mit einer negativen Entwicklung von 2,61 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 15,12 Euro hatte sie sich um 40 Cent auf 14,73 Euro verschlechtert.

Nach unten um 2,41 Prozent ging es mit dem Kurs von CTS Eventim-Aktien. Bis zum Handelsende verlor der Wert des Eintrittskartenhändlers, der am vorigen Börsentag mit 40,72 Euro aus dem Handel gegangen ist, 98 Cent (2,41 Prozent). Zuletzt wurde CTS Eventim mit 39,74 Euro notiert.

Analysten-Report

19.03.2018 Commerzbank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group nach dem sich abzeichnenden Wechsel an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Vorstandschef Jürg Oleas wird seine Amtszeit nicht über den 31. Dezember 2019 hinaus verlängern. Auch wenn der Markt die Nachricht positiv aufnehmen dürfte, ändere sie doch nichts an der strukturellen Ineffizienz des kompliziert aufgebauten Anlagenherstellers, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufwärtspotenzial habe Gea vor allem bei einem dynamischeren Wachstum im Geschäft mit Anlagen für die Milchverarbeitung./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 SocGen belässt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 67 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Lanxess nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Portfolio des Chemiekonzerns sei nach wie vor stark auf Massenchemikalien fokussiert, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sollte weitere Verbesserungen des Portfolios in Betracht ziehen. Auch von Kosten beim Einkauf und von Wechselkursschwankungen sei das Unternehmen betroffen./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 Goldman belässt Grand City Properties auf 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen für 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Die Immobiliengesellschaft habe die Erwartungen im Großen und Ganzen erfüllt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 Barclays belässt Fraport auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Trotz eines beeindruckenden Wachstums der Passagierzahlen im vergangenen Jahr sei die Profitabilität niedrig, schrieb Analyst Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstums des Flughafenbetreibers hänge immer mehr von dessen internationalen Investments ab. Diese aber sorgten im laufenden Jahr für einen negativen freien Barmittelfluss./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.