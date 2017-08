 Börsenbericht MDax: MDax zeigt nach oben - Hugo Boss im Höhenflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 24.900 Punkten und damit 0,38 Prozent im Plus. Insgesamt sind 66 Prozent der Werte im Plus und 34 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,11 Prozent als auch der TecDax mit 0,88 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Hugo Boss mit 54,63 Millionen Euro Umsatz, Axel Springer mit 12,82 Millionen Euro und Wacker Chemie mit 12,49 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Modekonzerns Hugo Boss mit 6,01 Prozent, des Verlagshauses Axel Springer mit 5,88 Prozent und des Bau- und Industriedienstleisters Bilfinger mit 2,24 Prozent Anstieg. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Stahlkochers Salzgitter mit 2,29 Prozent, des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 1,84 Prozent und Schaeffler mit 1,51 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Hugo Boss. Bis zur Stunde gewinnt der Wert der Modefirma 3,92 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 65,24 Euro und macht damit hervorragende 6,01 Prozent gut. Zuletzt wurde Hugo Boss mit 69,16 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis und die Ergebnisse hätten die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Mittwoch. Die Dynamik des Modekonzerns dürfte in den kommenden Quartalen hoch bleiben.

Der Wert des Medienunternehmens Axel Springer gehört heute mit einem Plus von 5,88 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 54,10 Euro kann sich das Papier des Verlags um beträchtliche 3,18 Euro auf 57,28 Euro verbessern. Die Commerzbank hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Dier Medienkonzern habe für das zweite Quartal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Mittwoch. Der Bezahlbereich der "Bild"-Zeitung habe sich positiv bemerkbar gemacht.

Die Anleger von Bilfinger können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Baudienstleisters den aktuellen Stand von 35,67 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,24 Prozent zulegen.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Salzgitter. Bis zur Stunde verliert der Wert des Stahlproduzenten klare 87 Cent und notiert mit 2,29 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 37,83 Euro. Zuletzt wird Salzgitter mit 36,96 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Aurubis. Aktuell fällt die Aktie des Kupferherstellers auf den Stand von 75,05 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,84 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Schaeffler können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 12,05 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,51 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

02.08.2017 Commerzbank belässt Axel Springer auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Dier Medienkonzern habe für das zweite Quartal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Mittwoch. Der Bezahlbereich der "Bild"-Zeitung habe sich positiv bemerkbar gemacht./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 HSBC belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 104 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Dürr nach überraschend guten Auftragseingangsdaten des VDMA auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Der Ausblick des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der sich weiter aufgehellt habe, weise für die startende Berichtssaison mittelgroßer deutscher Sektorunternehmen in eine positive Richtung, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Branchenstudie vom Mittwoch./ck/gl Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 Goldman senkt Ziel für Gea Group auf 35,50 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group von 36,00 auf 35,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zweite Gewinnwarnung in neun Monaten habe die Erwartungen an eine deutliche Erholung im laufenden Jahr gedämpft, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Mittwoch. Die mittelfristigen Margenziele des Anlagenbauers erschienen nun unerreichbar./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 Commerzbank hebt Ziel für Fuchs Petrolub auf 50 Euro - 'Hold'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Weitergabe höherer Rohstoffkosten werde sich wohl bis 2018 hinziehen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Mittwoch./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.