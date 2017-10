 Börsenbericht MDax: Positiver Trend im MDax - MTU Aero im Höhenflug

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 26.181 Punkten und hat damit 0,66 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 82 Prozent der Werte im Plus und 18 Prozent der Aktien im Minus. Während der TecDax aktuell ebenfalls mit 0,04 Prozent gewinnt, verliert der SDax 0,04 Prozent. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute MTU Aero mit 28,67 Millionen Euro Umsatz, Wacker Chemie mit 7,38 Millionen Euro und Covestro mit 6,66 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Triebwerkproduzenten MTU Aero mit 4,57 Prozent, des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 2,62 Prozent und des Brillenkonzerns Fielmann mit 2,07 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine der Modefirma Hugo Boss mit 0,70 Prozent, INNOGY mit 0,57 Prozent und des Abfüllanlagenherstellers Krones mit 0,18 Prozent Verlust.

Tops

Die Anleger von MTU Aero-Aktien können sich freuen. Bislang erreicht das Papier des Triebwerkherstellers den Stand von 142,95 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 4,57 Prozent zulegen. Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Anhebung der Gewinnprognose liege offenbar vor allem an der verzögerten Auslieferung von Getriebefan-Triebwerken und sei daher nicht nachhaltig, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. Die stärkere Ersatzteilnachfrage wertet er aber positiv.

Um 2,62 Prozent nach oben geht es bislang mit dem Aurubis-Kurs. Bislang gewinnt der Wert des Kupferherstellers deutliche 1,77 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 67,60 Euro. Zuletzt wird Aurubis mit 69,37 Euro gehandelt.

Die Aktie des Optikers Fielmann, die beim letzten Börsenschluss mit 75,43 Euro notierte, zeigt mit 2,07 Prozent Plus und einem Kurswert von 76,99 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktie des Modeunternehmens Hugo Boss gehört mit einem Rückgang von 0,7 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 76,87 Euro hat sie sich um 54 Cent auf 76,33 Euro geringfügig verschlechtert.

Unmerklich abwärts geht es auch mit dem INNOGY-Kurs. Aktuell verliert der Anteilschein 22 Cent (0,57 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 38,52 Euro des Vortages. Zuletzt wird INNOGY mit 38,30 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern des Krones-Papieres. Bis zur Stunde fällt die Aktie des Abfüllanlagenherstellers unwesentlich auf den Stand von 109,60 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,18 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Analysten-Report

26.10.2017 Goldman senkt Ziel für Schaeffler auf 15,4 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 15,5 auf 15,4 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die leichte Kurszielerhöhung gehe auf etwas verbesserte Erwartungen beim Zufluss von Zahlungsmitteln zurück, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Donnerstag. Er geht davon aus, dass Schaeffler bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 8. November die Prognose für das laufende Jahr bestätigt./zb/oca Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 Commerzbank belässt MTU Aero Engines auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Anhebung der Gewinnprognose liege offenbar vor allem an der verzögerten Auslieferung von Getriebefan-Triebwerken und sei daher nicht nachhaltig, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. Die stärkere Ersatzteilnachfrage wertet er aber positiv./zb/stw Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 HSBC senkt Axel Springer auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Axel Springer nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde von 62 auf 63 Euro angehoben, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Mittwoch. Damit sieht der Experte immer noch ein leichtes Aufwärtspotenzial für das Papier, obwohl die Aktie zuletzt stark gestiegen ist und erst am Dienstag ein Rekordhoch erreicht hatte. Johnen hatte die Aktie Ende 2016 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, nachdem das Papier bis auf 40 Euro gefallen war. Seit seiner Hochstufung gewann die Aktie fast 28 Prozent und damit deutlich mehr als der MDax. Andere Medientitel wie ProSiebenSat.1 oder RTL haben in diesem Zeitraum deutlich an Wert verloren./zb/nas Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Commerzbank belässt Ceconomy auf 'Buy' - Ziel 13,75 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Vor allem im deutschsprachigen Raum habe der Elektronikhändler dank neuer Produkte und einer hohen Nachfrage ein exzellentes Wachstum vorweisen können, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Mittwoch. Das war so am Markt nicht erwartet worden. Mit einem sehr viel besseren operativen Ergebnis brauche man aber trotz der bestätigten Jahresprognose nicht zu rechnen. Dafür habe Ceconomy zu viel Geld für die Expansion in der Schweiz und in Italien ausgegeben./kro/stb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

