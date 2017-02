 Börsenbericht MDax: Positiver Trend im MDax - Osram Licht gewinnt deutlich

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 22.643 Punkten und hat damit 0,79 Prozent zugelegt. 82 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 18 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,88 Prozent als auch der TecDax mit 0,92 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Wacker Chemie mit 23,63 Millionen Euro Umsatz, Osram Licht mit 18,15 Millionen Euro und Metro mit 13,89 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Lichtspezialisten Osram Licht mit 3,38 Prozent, Steinhoff International mit 3,22 Prozent und des Stahlunternehmens Salzgitter mit 2,07 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Verlagshauses Axel Springer mit 2,53 Prozent, des Chemiekonzerns Wacker Chemie mit 1,70 Prozent und des Immobilienunternehmens alstria office REIT mit 1,34 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Osram Licht. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Lichtspezialisten den aktuellen Stand von 55,44 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 3,38 Prozent verbessern.

Die Aktie retailer Steinhoff International, die beim letzten Börsenschluss mit 4,44 Euro notierte, zeigt mit 3,22 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 4,58 Euro eine positive Entwicklung.

Um 2,07 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Salzgitter. Aktuell gewinnt der Wert des Stahlproduzenten klare 74 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 35,43 Euro. Zuletzt wird Salzgitter mit 36,17 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Axel Springer. Bis zur Stunde verliert der Wert des Medien- und Internetkonzerns deutliche 1,24 Euro und notiert mit 2,53 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 48,72 Euro. Zuletzt wird Axel Springer mit 47,49 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für Axel Springer nach einer Aktienplatzierung durch den Großaktionär General Atlantic auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. An der Börse bleibe die Bewertung des Medienkonzerns trotz der Platzierung und den für 2017 erwarteten guten Unternehmensnachrichten wenig anspruchsvoll, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Mittwoch.

Enttäuschung bei den Anlegern von Wacker Chemie. Aktuell fällt die Aktie des Chemieunternehmens auf den Stand von 109,70 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,7 Prozent verschlechtert. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum Schlussquartal 2016 auf "Sell" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) übertroffen, schrieb Analyst Nils-Peter Gehrmann in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei die Aktie schon anspruchsvoll bewertet.

Die Anleger von alstria office REIT können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Immobilienkonzerns deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 11,41 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,34 Prozent verschlechtert. Die Deutsche Bank hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 11,50 Euro gesenkt. Der Immobilienkonzern biete eine ordentliche Rendite, aber kein Wachstum, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. In den Konsensschätzungen müsse dies noch angepasst werden.

Analysten-Report

01.02.2017 Goldman belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Er berücksichtige in seinem Bewertungsmodell nun die Umsatz- und Gewinnschätzungen für die erste und zweite Jahreshälfte 2017, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Mittwoch./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.02.2017 UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Zahlen von Konkurrent Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Kursrückgang bei der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers nach den enttäuschenden Resultaten der Schweizer sei übertrieben, schrieb Analyst Geoff Haire in einer Studie vom Mittwoch. Denn Symrise sei besser als diese positioniert, um ein hohes Wachstum aus eigener Kraft sowie eine Margenverbesserung zu erreichen. Zudem sie die Aktie attraktiv bewertet./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.02.2017 UBS hebt Ziel für MTU Aero Engines AG auf 110 Euro - 'Neutral'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 101 auf 110 Euro angehoben. Die Einstufung für die Aktie des Triebwerkherstellers wurde auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.02.2017 Deutsche Bank belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analystin Laurie Davison verwies in einer Studie vom Mittwoch auf die Entscheidung des Fernsehkonzerns, seine Kaufoption für die restlichen Anteile an dem Online-Video-Unternehmen BroadbandTV (BBTV) nicht auszuüben. Die BBTV-Bewertung erscheine dem RTL-Konzern höchstwahrscheinlich zu hoch. Das nun eingesparte Geld dürfte aber auf Halde gehalten und nicht in einer Sonderausschüttung an die Aktionäre verteilt werden. Denn RTL habe ein hohes Interesse an der vollen Kontrolle über BBTV und dürfte auf ein Angebot von dritter Seite spekulieren, das dann mit einer Gegenofferte beantwortet würde./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.