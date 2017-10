 Börsenbericht MDax: Positiver Trend im MDax - Wacker Chemie gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert bislang bei 26.360 Punkten und hat damit 1,35 Prozent gewonnen. 94 Prozent der Aktien zeigen heute eine positive und 6 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,31 Prozent als auch der TecDax mit 0,63 Prozent notieren derzeit ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute MTU Aero mit 45,99 Millionen Euro Umsatz, Kion Group mit 28,67 Millionen Euro und Wacker Chemie mit 18,27 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich aktuell die Anteilseigner der Chemiefirma Wacker Chemie mit 4,72 Prozent, des Triebwerkproduzenten MTU Aero mit 3,95 Prozent und des Gabelstapler-Produzenten Kion Group mit 3,68 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Handelsunternehmens METRO AG ST O.N. mit 1,42 Prozent, Schaeffler mit 0,41 Prozent und des Groß- und Einzelhändlers Ceconomy mit 0,31 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es mit dem Wacker Chemie-Wertpapier. Aktuell gewinnt der Wert des Chemiekonzerns 5,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 124,95 Euro und macht damit deutliche 4,72 Prozent gut. Zuletzt wurde Wacker Chemie mit 130,85 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern des MTU Aero-Anteilscheines. Derzeit kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Triebwerkproduzenten den Stand von 142,10 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 3,95 Prozent verbessern. Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Anhebung der Gewinnprognose liege offenbar vor allem an der verzögerten Auslieferung von Getriebefan-Triebwerken und sei daher nicht nachhaltig, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. Die stärkere Ersatzteilnachfrage wertet er aber positiv.

Die Aktie des Gabelstapler-Produzenten Kion Group, die beim letzten Börsenschluss mit 65,24 Euro notierte, zeigt mit 3,68 Prozent Plus und einem Kurswert von 67,64 Euro eine positive Entwicklung. Die Baader Bank hat Kion nach endgültigen Zahlen auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt aktuell noch 89 Euro. Nach den schwachen vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal des Gabelstaplerherstellers und den gesenkten Jahreszielen habe er seine Schätzungen überarbeitet und werde sie nach der Telefonkonferenz nochmals anpassen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Der Anlagehorizont sei weiterhin intakt, weshalb sein Rating Bestand haben werde. Das Kursziel werde er jedoch senken.

Flops

Nach unten um 1,42 Prozent geht es mit dem Kurs von METRO AG ST O.N.-Aktien. Derzeit verliert der Wert des Handelsunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 16,54 Euro aus dem Handel gegangen ist, 24 Cent (1,42 Prozent). Zuletzt wird METRO AG ST O.N. mit 16,30 Euro notiert.

Die Anteilseigner des Schaeffler-Papieres haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zur Stunde gibt die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index kaum spürbar nach. Sie erreicht den Stand von 13,48 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,41 Prozent verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 15,5 auf 15,4 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die leichte Kurszielerhöhung gehe auf etwas verbesserte Erwartungen beim Zufluss von Zahlungsmitteln zurück, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Donnerstag. Er geht davon aus, dass Schaeffler bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 8. November die Prognose für das laufende Jahr bestätigt.

Minimal nach unten geht es hingegen mit dem Ceconomy-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Handelsunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 11,23 Euro notierte, 4 Cent (0,31 Prozent). Zuletzt wird Ceconomy mit 11,19 Euro gehandelt. Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das flächenbereinigte Umsatzplus habe positiv überrascht, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Donnerstag. Er vermute aber, dass sich der Elektronikhändler sein starkes Wachstum teilweise auch mit teuren Rabattaktionen erkauft habe.

Analysten-Report

26.10.2017 Goldman senkt Ziel für Schaeffler auf 15,4 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 15,5 auf 15,4 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die leichte Kurszielerhöhung gehe auf etwas verbesserte Erwartungen beim Zufluss von Zahlungsmitteln zurück, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Donnerstag. Er geht davon aus, dass Schaeffler bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 8. November die Prognose für das laufende Jahr bestätigt./zb/oca Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 Commerzbank belässt MTU Aero Engines auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Anhebung der Gewinnprognose liege offenbar vor allem an der verzögerten Auslieferung von Getriebefan-Triebwerken und sei daher nicht nachhaltig, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. Die stärkere Ersatzteilnachfrage wertet er aber positiv./zb/stw Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 Equinet belässt Ceconomy auf 'Reduce' - Ziel 9 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das flächenbereinigte Umsatzplus habe positiv überrascht, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Donnerstag. Er vermute aber, dass sich der Elektronikhändler sein starkes Wachstum teilweise auch mit teuren Rabattaktionen erkauft habe./edh/zb Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.10.2017 S&P Global senkt Krones auf 'Sell' - Ziel auf 100 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat Krones nach Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 100 Euro gesenkt. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Das Risiko steige, dass der Konzern die beibehaltenden Jahresziele ebenfalls nicht erreiche. Angesichts des gedämpften Preisumfelds müsse Krones mehr für seine Effizienz und auf positive Beiträge durch Übernahmen setzen./tav/zb Datum der Analyse: 26.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

