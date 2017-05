 Börsenbericht MDax: Positiver Trend im MDax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.718 Punkten und hat damit 0,42 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 72 Prozent der Werte im Plus und 28 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,64 Prozent als auch der TecDax mit 0,78 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Covestro mit 17,94 Millionen Euro Umsatz, Deutsche Wohnen mit 11,98 Millionen Euro und Kion Group mit 11,76 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Tickethändlers CTS Eventim mit 2,05 Prozent, des TV-Konzerns RTL Group mit 1,66 Prozent und des Baukonzerns Hochtief mit 1,57 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien der Chemiefirma Wacker Chemie mit 1,58 Prozent, des Auftausalzproduzenten K+S mit 1,51 Prozent und Schaeffler mit 1,20 Prozent Rückgang.

Tops

Um 2,05 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von CTS Eventim. Aktuell gewinnt der Wert des Eintrittskartenvermarkters klare 73 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 35,37 Euro. Zuletzt wird CTS Eventim mit 36,09 Euro gehandelt.

Die Anleger von RTL Group können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Medienunternehmens den aktuellen Stand von 72,33 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,66 Prozent zulegen.

Der Anteilschein des Baudienstleisters Hochtief gehört heute mit einem Anstieg von 1,57 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 165,40 Euro kann sich das Papier des Bau- und Industriedienstleisters um klare 2,60 Euro auf 168,00 Euro verbessern.

Flops

Die Aktie des Chemieunternehmens Wacker Chemie gehört mit einem Rückgang von 1,58 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 97,17 Euro hat sie sich um 1,54 Euro auf 95,63 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von K+S. Bis zur Stunde verliert der Wert des Düngemittelherstellers deutliche 33 Cent und notiert mit 1,51 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,91 Euro. Zuletzt wird K+S mit 21,58 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat K+S anlässlich des Produktionsstarts der Kalimine in Kanada auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Förderbeginn in Kanada dürfte dazu beitragen, dass der Düngemittelkonzern aus eigener Kraft im zweiten Halbjahr die Kehrtwende einleite, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Dienstag. Ein etwas freundlicheres Marktumfeld stütze zusätzlich.

Enttäuschung bei den Anlegern von Schaeffler. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 15,63 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,2 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

02.05.2017 HSBC senkt MTU auf 'Hold' - Kursziel auf 133 Euro erhöht

Die britische Investmentbank HSBC hat MTU nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 125 auf 133 Euro angehoben. Der Triebwerksbauer sei unerwartet stark in das neue Jahr gestartet und habe unter Umständen sogar für seine Jahresziele noch Luft nach oben, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Nach der seit Jahresbeginn bereits starken Kursentwicklung, scheine die Aktie aber nun angemessen bewertet, begründete er sein nunmehr neutrales Votum./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 S&P Global hebt Ziel für MTU auf 140 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 120 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer habe einen starken Jahresstart hingelegt und die Erwartungen beim bereinigten Überschuss deutlich übertroffen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Dienstag. Schub sei insbesondere vom Wartungsgeschäft gekommen, das auch für den Rest des Jahres der größte Wachstumstreiber bleiben sollte. Die guten Geschäftsaussichten für den Konzern seien aber bereits in der Aktie eingepreist./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 Goldman belässt Hugo Boss auf 'Sell' - Ziel 60 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 634 Millionen Euro und einem operativen Gewinn (Ebit) von 62,3 Millionen Euro, schrieb Analyst Alberto D'Agnano in einer Studie vom Dienstag. Er beurteilt den Modehersteller zurückhaltend, unter anderem weil Boss weitere verlustträchtige Filialen schließen müsse./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 SocGen hebt Kion auf 'Buy' und Ziel auf 79 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Kion nach Zahlen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 79 Euro angehoben. Der Gabelstapler-Hersteller sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Dienstag. Er sei zudem zuversichtlicher, dass Kion die zuletzt margenbelastenden Anlaufschwierigkeiten eines Produktionswerkes in Mexiko lösen werde. Ubert hob seine Gewinnerwartungen an./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

