 Börsenbericht MDax: Verhaltene Kauflaune bei MDax-Werten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 25.148 Punkten und hat damit 0,37 Prozent gewonnen. 68 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 32 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,32 Prozent als auch der TecDax mit 0,34 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Stada mit 83,60 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 29,15 Millionen Euro und Metro mit 24,86 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Abfüllanlagenherstellers Krones mit 2,57 Prozent, des Stahlkonzerns Salzgitter mit 2,50 Prozent und des Chemieunternehmens Wacker Chemie mit 2,13 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Deutsche Euroshop mit 1,98 Prozent, UNIPER mit 1,88 Prozent und des Baukonzerns Hochtief mit 0,86 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Krones. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Abfüllanlagenherstellers 2,85 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 110,75 Euro und macht damit deutliche 2,57 Prozent gut. Zuletzt wurde Krones mit 113,60 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von Salzgitter. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Stahlkonzerns den aktuellen Stand von 33,89 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,5 Prozent verbessern. Das Analysehaus S&P Global hat Salzgitter nach Zahlen zum ersten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben. Der Stahlhersteller habe operativ gut abgeschnitten und damit positiv überrascht, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Das Risiko

Die Aktie der Chemiefirma Wacker Chemie, die beim letzten Börsenschluss mit 101,15 Euro notierte, zeigt mit 2,13 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 103,30 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktionäre von Deutsche Euroshop können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Gewerbeimmobilien-Spezialisten deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 37,44 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,98 Prozent verschlechtert.

Bergab um 1,88 Prozent geht es mit dem Kurs von UNIPER. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 16,20 Euro aus dem Handel gegangen ist, 31 Cent (1,88 Prozent). Zuletzt wird UNIPER mit 15,90 Euro notiert. Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Uniper von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 15,00 auf 15,60 Euro angehoben. Die Aktien des Energiekonzerns hätten zwar nur ein geringes Abwärtsrisiko zu dem angehobenen Kursziel, geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Allerdings lägen die Schätzungen von Exane BNP Paribas für den Barmittelzufluss deutlich unter den Markterwartungen. Zudem sehen die Analysten auf mittlere Sicht Enttäuschungspotenzial mit Blick auf den Strommarkt.

Die Aktie des Bau- und Industriedienstleisters Hochtief gehört mit einem Rückgang von 0,86 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 168,00 Euro hat sie sich um 1,45 Euro minimal auf 166,55 Euro minimal verschlechtert.

Analysten-Report

16.05.2017 Goldman belässt Aurubis auf 'Sell' - Ziel 51 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Dienstag. Kritisch äußerte er sich aber zum üblicherweise besonders starken zweiten Quartal, das eine Gefahr für die Jahresziele darstelle./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 DZ Bank senkt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 24 Euro

Die DZ Bank hat K+S nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 25 auf 24 Euro gesenkt. Das erste Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Montag. 2017 dürfte erneut ein herausforderndes Jahr für den Dünger- und Salzhersteller werden, da weitere Produktionsausfälle nicht ausgeschlossen werden könnten./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Goldman belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter nach detaillierten Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das grundlegende Stahlgeschäft sei besser verlaufen als gedacht, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Dienstag. Dies stehe im Gegensatz zu den übrigen Geschäftsbereichen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 S&P Global hebt Salzgitter auf 'Hold' und Ziel auf 35 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat Salzgitter nach Zahlen zum ersten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben. Der Stahlhersteller habe operativ gut abgeschnitten und damit positiv überrascht, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Das Risiko/Rendite-Profil der Aktien sei nun alles in allem ausgeglichener./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.