 Börsenbericht MDax: Zurückhaltende Kaufimpulse beim MDax

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 22.649 Punkten und damit 0,36 Prozent im Plus. 70 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 30 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,33 Prozent als auch der TecDax mit 0,20 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina K+S mit 11,09 Millionen Euro Umsatz, Evonik Industries mit 9,99 Millionen Euro und Hugo Boss mit 8,10 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Großküchenherstellers Rational mit 2,47 Prozent, des Nutzfahrzeugherstellers Jungheinrich mit 2,08 Prozent und des Immobilienfinanzierers Aareal Bank mit 2,01 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Modeunternehmens Hugo Boss mit 1,06 Prozent, retailer Steinhoff International mit 0,60 Prozent und UNIPER mit 0,37 Prozent Verlust.

Tops

Die Anleger von Rational können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Großküchenherstellers den aktuellen Stand von 424,90 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,47 Prozent zulegen. Die britische Investmentbank HSBC hat Rational nach vorläufigen Zahlen für 2016 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 470 auf 480 Euro angehoben. Der Großküchengeräte-Hersteller habe das vergangene Jahr mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Das kräftige Wachstum dürfte sich fortsetzen und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) 2017 und 2018 erholen. Das höhere Kursziel reflektiere eine gestiegene Bewertung vergleichbarer Unternehmen.

Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Jungheinrich gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 2,08 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 26,00 Euro kann sich das Papier des Lagertechnik-Spezialisten um klare 54 Cent auf 26,54 Euro verbessern.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Aareal Bank. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Kreditinstituts 74 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 36,85 Euro und macht damit deutliche 2,01 Prozent gut. Zuletzt wurde Aareal Bank mit 37,59 Euro gehandelt.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Hugo Boss. Bis zur Stunde verliert der Wert des Modekonzerns klare 66 Cent und notiert mit 1,06 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 62,50 Euro. Zuletzt wird Hugo Boss mit 61,84 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von Steinhoff International. Bisher fällt die Aktie des Einzelhändlers unwesentlich auf den aktuellen Stand von 4,78 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,6 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Die Aktionäre von UNIPER haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 13,50 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,37 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

24.01.2017 HSBC hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 480 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Rational nach vorläufigen Zahlen für 2016 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 470 auf 480 Euro angehoben. Der Großküchengeräte-Hersteller habe das vergangene Jahr mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Das kräftige Wachstum dürfte sich fortsetzen und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) 2017 und 2018 erholen. Das höhere Kursziel reflektiere eine gestiegene Bewertung vergleichbarer Unternehmen./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.01.2017 HSBC hebt Ziel für Wacker Chemie auf 103 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 81 auf 103 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern profitiere vom Trend hin zu effizienteren Solarmodulen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Dienstag. McLoughlin rechnet vor diesem Hintergrund mit einem starken vierten Quartal in der Chemiesparte und bei der Tochter Siltronic. Allerdings könnten die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beziehungsweise zwischen der EU und China den Ausblick für das Polysilizium-Geschäft in diesem Jahr trüben./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.01.2017 Merrill Lynch belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktie der Salzgitter AG vor der Berichtssaison im Stahlsektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Er rechne im ersten Quartal mit dem Höhepunkt bei den Preisen für Rohstoffe, die im weiteren Jahresverlauf fallen dürften, schrieb Analyst Jason Fairclough in einer Branchenstudie vom Dienstag. Der Rückgang der Stahlpreise dürfte dabei aber weniger stark ausfallen, was bei den Stahlkochern positiv für die Margen sei. Salzgitter schätze er wegen der Stärke im europäischen Markt und der attraktiven Bewertung./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.01.2017 Equinet hebt Metro auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Metro AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 38 Euro angehoben. Die anstehende Aufspaltung des Handelskonzerns bringe viele positive Veränderungen und erlaube es den beiden neu entstehenden Unternehmen, eigene Aktien als Währung für Zukäufe zu verwenden, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Dienstag. Die Neubewertung der Aktie, die zudem zu den zehn "Top Picks" von Equinet für 2017 gehöre, spiegele niedrigere Investitionen wider./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

