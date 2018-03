 Börsenbericht SDax: Eintrübung für den SDax - BET-AT-HOME verlor deutlich

Geringfügige Rückgänge verzeichnete der SDax zum Handelsschluss des Montags. Die Liste der Top-Performer wurde angeführt von Bertrandt, Hamborner Reit und Patrizia Immobilien.

SDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer SDax lag bei Börsenschluss bei 12.104 Punkten und damit 0,53 Prozent im Minus. Insgesamt waren 34 Prozent der Werte im Plus und 66 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 1,13 Prozent als auch der MDax mit 0,31 Prozent registrierten bei Börsenschluss ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina AROUNDTOWN EO-,01 mit 19,40 Millionen Euro Umsatz, Rocket Internet mit 11,40 Millionen Euro und BET-AT-HOME mit 9,50 Millionen Euro.

Die größten Gewinner waren bei Handelsende die Aktien des Automobil- und Luftfahrtzulieferers Bertrandt mit 3,16 Prozent, des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Hamborner Reit mit 1,41 Prozent und des Wohnimmobilien-Konzerns Patrizia Immobilien mit 1,07 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien BET-AT-HOME mit 6,23 Prozent, des Immobilienunternehmens DIC Asset mit 4,24 Prozent und des Bundesligists Borussia Dortmund mit 3,69 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern des Bertrandt-Anteilscheines. Beim Handelsende konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreichte der Wert des Automobil- und Luftfahrtzulieferers den Stand von 98,05 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 3,16 Prozent verbessern.

Aufwärts ging es mit dem Hamborner Reit-Wertpapier. Beim Handelsende gewann der Wert des Immobilienunternehmens 13 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,24 Euro und machte damit deutliche 1,41 Prozent gut. Zuletzt wurde Hamborner Reit mit 9,37 Euro gehandelt.

Der Wert des Immobilienkonzerns Patrizia Immobilien gehörte am Ende des Handelstages mit einer Steigerung von 1,07 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 18,64 Euro konnte sich das Papier des Wohnimmobilien-Konzerns um gute 20 Cent auf 18,84 Euro verbessern. Die NordLB hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach Vorlage des Geschäftsberichts für 2017 auf "Halten" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die bereits vorgelegten erfreulichen Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Das SDax-Unternehmen habe 2017 von einem guten organischen sowie einem dynamischen externen Wachstum profitiert.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des BET-AT-HOME-Wertpapieres. Bis zum Ende des Handelstages fiel die Aktie auf den Stand von 76,00 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um sehr deutliche 6,23 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des DIC Asset-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Ende des Handelstages gab der Wert des Gewerbeimmobilien-Spezialisten klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 10,40 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,24 Prozent verschlechtert.

Bergab ging es heute mit dem Borussia Dortmund-Kurs. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Wert des Fußballvereins deutliche 21 Cent und realisierte mit 3,69 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 5,69 Euro. Zuletzt wurde Borussia Dortmund mit 5,48 Euro gehandelt.

Analysten-Report

19.03.2018 NordLB belässt Patrizia Immobilien auf 'Halten' - Ziel 20 Euro

Die NordLB hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach Vorlage des Geschäftsberichts für 2017 auf "Halten" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die bereits vorgelegten erfreulichen Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Das SDax-Unternehmen habe 2017 von einem guten organischen sowie einem dynamischen externen Wachstum profitiert./ajx/gl Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Commerzbank belässt Sixt auf 'Buy' - Ziel 93 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Autovermieter steigere seine Auslandsumsätze, unter anderem dank steigender Präsenz in den USA, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig bessere sich die Kostenbasis./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Commerzbank belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für SAF-Holland nach Übernahme der Mehrheit an V.Orlandi auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer zahle für die italienische Kupplungssystemspezialistin zwar einen recht hohen Preis, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren hohe Profitabilität dürfte sich aber sofort positiv auf die Margen auswirken./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Commerzbank belässt TLG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für TLG Immobilien vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Tom Carstairs befürchtet in einer am Freitag vorliegenden Studie eine Enttäuschung bei der Dividende. Seine Prognose für die Ausschüttung liegt mit 0,80 Euro unter dem Konsens von 0,84 Euro./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

