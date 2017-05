 Börsenbericht SDax: Eintrübung für den SDax - Heidelberger Druckmaschinen fällt dramatisch ab

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 10.772 Punkten und damit 0,56 Prozent im Minus. 22 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 78 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,89 Prozent als auch der MDax mit 0,23 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Heidelberger Druckmaschinen mit 5,90 Millionen Euro Umsatz, mit 2,77 Millionen Euro und Kloeckner mit 1,99 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Eisenbahndienstleisters VTG mit 1,06 Prozent, des Autositz-Produzenten Grammer mit 0,84 Prozent und der Immobilienfirma Hamborner Reit mit 0,51 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druckmaschinen mit 5,45 Prozent, des Motorenproduzenten Deutz mit 2,81 Prozent und des Druckmaschinenherstellers König & Bauer mit 1,75 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktionäre von VTG können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Eisenbahndienstleisters den aktuellen Stand von 31,04 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,06 Prozent zulegen.

Der Anteilschein des Autositz-Spezialisten Grammer gehört mit einem Anstieg von 0,84 Prozent gleichfalls zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 53,54 Euro kann sie sich unbedeutend um 45 Cent auf 53,99 Euro verbessern.

Nur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der Hamborner Reit aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Immobilienunternehmens 5 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 9,74 Euro des Vortages und macht damit 0,51 Prozent gut. Zuletzt wird Hamborner Reit mit 9,79 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Heidelberger Druckmaschinen. Bis zur Stunde verliert der Wert des Druckmaschinenherstellers sehr deutliche 14 Cent und notiert mit 5,45 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 2,64 Euro. Zuletzt wird Heidelberger Druckmaschinen mit 2,50 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,25 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe sein Geschäftsjahr wie erwartet solide beendet, mehr aber auch nicht, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Freitag.

Enttäuschung bei den Anlegern von Deutz. Aktuell fällt die Aktie des Motorenherstellers auf den Stand von 7,08 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,81 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von König & Bauer können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Druckmaschinenherstellers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 62,49 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,75 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

05.05.2017 JPMorgan hebt Ziel für Stabilus auf 75 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus vor Zahlen von 60 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer dürfte bei der Veröffentlichung des Ergebnisses für das zweite Quartal des Geschäftsjahres die Prognose anheben, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen will am 15. Mai die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Commerzbank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 3,25 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,25 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe sein Geschäftsjahr wie erwartet solide beendet, mehr aber auch nicht, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Freitag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Grenke auf 200 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen zum ersten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Leasing-Anbieter habe beim Überschuss die Erwartungen leicht übertroffen und dürfte sich auch weiterhin auf dem Wachstumspfad bewegen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Donnerstag. Dank der unerwartet guten Kostenkontrolle des Konzerns hob der Experte seine ohnehin bereits über den durchschnittlichen Markterwartungen liegenden Prognosen noch etwas an./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 HSBC hebt Ziel für Washtec auf 67 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec nach Zahlen und höherer Konzernprognose von 50 auf 67 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Autowaschanlagen hab mit einem unerwartet starken ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte hob seine Schätzungen bis 2018 an. Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau allerdings bereits angemessen bewertet./tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

