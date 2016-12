 Börsenbericht SDax: Eintrübung für den SDax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 9.410 Punkten und hat damit 0,65 Prozent verloren. Insgesamt sind 22 Prozent der Werte im Plus und 78 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,50 Prozent als auch der MDax mit 0,14 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Elringklinger mit 5,72 Millionen Euro Umsatz, SGL Carbon mit 4,79 Millionen Euro und Hamburger Hafen und Logistik mit 2,33 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Automobilzulieferers Elringklinger mit 1,94 Prozent, des Automobilzulieferers Bertrandt mit 1,06 Prozent und des Versandhändlers Takkt mit 0,77 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Hafenlogistikkonzerns Hamburger Hafen und Logistik mit 2,70 Prozent, des Autositz-Produzenten Grammer mit 2,49 Prozent und des Schienenlogistikers VTG mit 2,28 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Elringklinger. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Automobilzulieferers 30 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,48 Euro und macht damit deutliche 1,94 Prozent gut. Zuletzt wurde Elringklinger mit 15,78 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von Bertrandt. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Entwicklungsdienstleisters den aktuellen Stand von 96,85 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 1,06 Prozent verbessern.

Die Aktie des Versandhändlers Takkt zeigt mit einem Plus von 0,77 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 21,56 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagsstand von 21,39 Euro.

Flops

Die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik gehört mit einem Rückgang von 2,7 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 17,60 Euro hat sie sich um 48 Cent auf 17,13 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Grammer. Bis zur Stunde verliert der Wert des Autositz-Herstellers deutliche 1,26 Euro und notiert mit 2,49 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 50,49 Euro. Zuletzt wird Grammer mit 49,24 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von VTG. Aktuell fällt die Aktie des Eisenbahndienstleisters auf den Stand von 28,29 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,28 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

22.12.2016 Goldman hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 22,30 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 20,00 auf 22,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte seine Kursziele für 27 europäische Aktien aus dem Transport-, Reise- und Freizeitsektor um durchschnittlich 6 Prozent. Den Schritt begründete er in einer Studie vom Donnerstag mit der Anpassung seiner Prognosen an die jüngste Zins-, Währungs- und Ölpreisentwicklung sowie mit der Verlagerung seines Bewertungshorizonts von 2017 auf 2018./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2016 Warburg Research belässt Hornbach Holding auf 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie der Hornbach Holding nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Ergebnisse der Dachgesellschaft der Baumarktkette seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er hob zudem den bekräftigten Jahresausblick positiv hervor./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2016 Kepler Cheuvreux belässt Vossloh auf 'Buy' - Ziel 63,50 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vossloh vor dem anstehenden Verkauf von Electrical Systems auf "Buy" mit einem Kursziel von 63,50 Euro belassen. Mit der Veräußerung realisiere das Management sein Versprechen von 2014, die Sparte Transportation bis 2017 abzuspalten, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Donnerstag. An seinen Prognosen und seiner Einschätzung der Aktie des Verkehrstechnikkonzerns ändere sich nichts./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2016 DZ Bank belässt Hornbach Holding auf 'Halten'

Die DZ Bank hat die Einstufung für die Hornbach Holding nach Geschäftszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Positiv überrascht habe der starke operative Gewinnanstieg (Ebit) der Baumarkt-Dachgesellschaft, vor allem basierend auf geringeren Voreröffnungs- und Filialkostenquoten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag. Angesichts des zunehmenden Digitalisierungsdrucks in der Baumarktbranche dürfte sich die Profitabilität (Ebit-Marge) der Holding in den kommenden Jahren aber nur moderat verbessern./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.