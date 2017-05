 Börsenbericht SDax: Eintrübung für den SDax

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 10.775 Punkten und damit 0,53 Prozent im Minus. 22 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 78 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,74 Prozent als auch der MDax mit 0,05 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Heidelberger Druckmaschinen mit 8,44 Millionen Euro Umsatz, mit 3,64 Millionen Euro und Kloeckner mit 3,54 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Waggonvermieters VTG mit 1,68 Prozent, des Stahlhändlers Kloeckner mit 1,55 Prozent und des Zeitarbeit-Vermittlers Amadeus FiRe mit 1,06 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Motorenproduzenten Deutz mit 2,70 Prozent, des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druckmaschinen mit 2,42 Prozent und des Handelsunternehmens Baywa mit 1,74 Prozent Verlust.

Tops

Um 1,68 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von VTG. Aktuell gewinnt der Wert des Waggonvermieters klare 52 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 30,72 Euro. Zuletzt wird VTG mit 31,23 Euro gehandelt. Die Baader Bank hat VTG nach der Telefonkonferenz des Schienenlogistikers und Waggonvermieter zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Nachfrage in der Railcar-Sparte ziehe offenbar an, was sich zumindest leicht positiv auf die Resultate im zweiten Quartal und spürbarer dann im dritten Jahresviertel auswirken sollte, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Freitag.

Die Anteilseigner von Kloeckner können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Stahlhändlers den aktuellen Stand von 10,03 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,55 Prozent zulegen.

Der Wert des Personaldienstleisters Amadeus FiRe gehört heute mit einem Zuwachs von 1,06 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 80,42 Euro kann sich das Papier des Personaldienstleisters um klare 85 Cent auf 81,27 Euro verbessern.

Flops

Die Aktie des Motorenproduzenten Deutz gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,7 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 7,29 Euro hat sie sich um 20 Cent auf 7,09 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Heidelberger Druckmaschinen. Bis zur Stunde verliert der Wert des Druckmaschinenherstellers klare 6 Cent und notiert mit 2,42 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 2,64 Euro. Zuletzt wird Heidelberger Druckmaschinen mit 2,58 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,25 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe sein Geschäftsjahr wie erwartet solide beendet, mehr aber auch nicht, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Freitag.

Enttäuschung bei den Anlegern von Baywa. Aktuell fällt die Aktie des Handelsunternehmens auf den Stand von 33,41 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,74 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

05.05.2017 JPMorgan hebt Ziel für Stabilus auf 75 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus vor Zahlen von 60 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer dürfte bei der Veröffentlichung des Ergebnisses für das zweite Quartal des Geschäftsjahres die Prognose anheben, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen will am 15. Mai die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Commerzbank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 3,25 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,25 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe sein Geschäftsjahr wie erwartet solide beendet, mehr aber auch nicht, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Freitag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Warburg Research belässt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Krankenhausbetreiber habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Gesamtjahr liege in etwa auf dem Niveau seiner Schätzung, aber unter der durchschnittlichen Markterwartung./mis/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Commerzbank belässt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das erste Quartal sei wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Freitag. Die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr könnten sinken. Anhaltende Aktienrückkäufe durch die Großaktionäre sollten den Aktienkurs aber weiter stützen./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.