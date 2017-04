 Börsenbericht SDax: Leichter Aufwärtstrend beim SDax - Kloeckner mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.413 Punkten und hat damit 1,28 Prozent zugelegt. Sowohl der TecDax mit 1,49 Prozent als auch der MDax mit 1,81 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Kloeckner mit 1,35 Millionen Euro Umsatz, Wacker Neuson mit 0,49 Millionen Euro und Zooplus mit 0,47 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Stahlhändlers Kloeckner mit 3,71 Prozent, des Stahlindustrie-Lieferanten SGL Carbon mit 3,56 Prozent und WASHTEC AG mit 3,21 Prozent Kursgewinn.

Tops

Um 3,71 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Kloeckner. Aktuell gewinnt der Wert des Stahlhändlers klare 36 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,71 Euro. Zuletzt wird Kloeckner mit 10,08 Euro gehandelt.

Die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon, die beim letzten Börsenschluss mit 8,87 Euro notierte, zeigt mit 3,56 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 9,19 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von WASHTEC AG. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Maschinenbauers den aktuellen Stand von 64,90 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 3,21 Prozent verbessern.

Flops

Die Anleger von Takkt haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Unternehmensausstatters im Vergleich zu den anderen Werten im Index unbedeutend nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 21,71 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,18 Prozent verschlechtert.

Die Aktie Hapag-Lloyd kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortag von 26,21 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Nur minimal geht es heute mit dem Wert der Tele Columbus bergauf. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Kabelnetzbetreibers 1 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 8,30 Euro des Vortages und macht damit 0,14 Prozent gut. Zuletzt wird Tele Columbus mit 8,31 Euro gehandelt.

Analysten-Report

21.04.2017 Berenberg belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 150 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Umsätze des Onlinehändlers für Haustierbedarf hätten im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag. Für Fantasie habe die Übernahme von Chewy.com durch PetSmart in den USA gesorgt./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.04.2017 Equinet belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hypoport nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Angesichts des zu Jahresbeginn nur stabilen Marktumfelds bei Immobilien habe er nur mit einem weniger starken Anstieg des Transaktionsvolumens gerechnet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Es scheine daher, als ob der Finanzdienstleister weitere Marktanteile hinzu gewonnen habe./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.04.2017 Goldman senkt Ziel für Klöckner & Co auf 11 Euro - 'Neutral'

Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 13,50 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der starken Entwicklung des Stahlsektors im Jahr 2016, sei der Jahresstart 2017 von Aufs und Abs geprägt gewesen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Insgesamt dürfte das erste Quartal für europäische Stahlwerte jedoch stark verlaufen sein. Das Kursziel für KlöCo habe er jedoch gekappt, um dem Umfeld fallender Preise Rechnung zu tragen. Dies sei besonders negativ für einen Dienstleister, dessen Geschäftsmodell, wie bei KlöCo, auf dem Kauf und Verkauf von Stahl beruhe./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.04.2017 Commerzbank belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 158 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Die Erlöse hätten sich im ersten Quartal erwartungsgemäß stark entwickelt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Der Online-Händler gewinne bei Tierbedarf weiter Marktanteile. Außerdem sei auch der Nachrichtenfluss in puncto Übernahmeaktivitäten in der Branche positiv für Zooplus./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.