 Börsenbericht SDax: Leichter Aufwärtstrend beim SDax - SAF Holland legte dramatisch zu

FrankfurtDer SDax lag bei Börsenschluss bei 11.952 Punkten und damit 0,39 Prozent im Plus. 62 Prozent der Aktien zeigten bei Handelsende eine positive und 38 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 1,45 Prozent als auch der MDax mit 0,77 Prozent realisierten bei Handelsende ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Rocket Internet mit 8,92 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 7,06 Millionen Euro und Heidelberger Druckmaschinen mit 5,37 Millionen Euro.

Am meisten gewannen bei Börsenschluss die Anteilscheine des LKW-Zulieferers SAF Holland mit 4,57 Prozent, Ado Properties mit 3,20 Prozent und des Wohnungsunternehmens Patrizia Immobilien mit 2,19 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Bahntechnik-Herstellers Vossloh mit 3,40 Prozent, BET-AT-HOME mit 2,26 Prozent und des Fotounternehmens Cewe mit 1,73 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Nutzfahrzeug-Zulieferers SAF Holland, die beim letzten Börsenschluss mit 16,20 Euro notierte, zeigte mit 4,57 Prozent Plus und einem Kurswert von 16,94 Euro eine positive Entwicklung.

Um 3,2 Prozent bergauf ging es bis zum Ende des Handelstages mit dem Ado Properties-Kurs. Bei Handelsschluss gewann der Wert deutliche 1,30 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 40,60 Euro. Zuletzt wurde Ado Properties mit 41,90 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Patrizia Immobilien-Aktien konnten sich freuen. Bei Ende des Parketthandels erreichte das Papier des Immobilienunternehmens den Stand von 18,17 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,19 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktionäre des Vossloh-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Börsenschluss gab die Aktie des Lokomotiv-Produzenten klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 53,99 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,4 Prozent verschlechtert. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vossloh nach den jüngsten Zahlen von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den vorsichtigen Aussagen habe sie ihre Ebit-Schätzung um 5 Prozent gesenkt und in der Folge das Kursziel angepasst, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Freitag. Der Schienentechnik-Spezialist befinde sich immer noch in einer Umbauphase.

Nach unten ging es heute mit dem BET-AT-HOME-Kurs. Bis zum Ende des Parketthandels verlor der Wert deutliche 2,80 Euro und verbuchte mit 2,26 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 124,15 Euro. Zuletzt wurde BET-AT-HOME mit 121,35 Euro gehandelt.

Die Aktie des Fotokonzerns Cewe gehörte mit einem Rückgang von 1,73 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 84,27 Euro hatte sie sich um 1,46 Euro auf 82,81 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

27.10.2017 Equinet senkt Takkt auf 'Neutral' und Ziel auf 18,70 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Takkt nach einer Gewinnwarnung des Büromöbelversender von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 21,80 auf 18,70 Euro gesenkt. Das Wachstumsprofil des Unternehmens verschlechtere sich, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Freitag. Zudem berücksichtige er nun den erwarteten Gegenwind durch den stärkeren Euro. Der Experte reduzierte seine Gewinnschätzungen./mis/zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.2017 DZ Bank senkt fairen Wert für Takkt auf 19 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 19,50 auf 19,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal sei wegen einer unerwartet schwachen Entwicklung bei Takkt America enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Freitag. Die Senkung des organischen Wachstumsziels nannte der Analyst eine negative Überraschung. Langfristig verspricht sich Maul durch die Digitalisierung des Geschäftsmodells eine nachhaltige Verbesserung des Wachstumsprofils, für den Aufbau neuer Positionen in der Aktie sei es wegen der Unsicherheit in den US-Sparten aber noch zu früh./nas/zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.2017 Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Takkt auf 19 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Takkt nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gesenkten Wachstumsprognose von 21 auf 19 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Craig Abbott kappte in einer Studie vom Freitag seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Büromöbelversenders bis 2019. In der Telefonkonferenz im Anschluss an die Vorlage der Geschäftszahlen habe es einige Anzeichen dafür gegeben, dass die Schwäche im dritten Jahresviertel größtenteils einmaliger Natur gewesen sein könnte./la/zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.2017 Warburg Research belässt Takkt auf 'Buy' - Ziel 24,30 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Takkt auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Der Rückgang beim Umsatz in den USA scheine eher ein kurzfristiges Problem zu sein und nicht strukturell bedingt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Freitag. Zudem dürfte das Management den Ausblick eher aus Vorsicht vor Kalendereffekten gesenkt haben./kro/mis Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.