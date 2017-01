 Börsenbericht SDax: Leichter Aufwärtstrend beim SDax - Stabilus mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.815 Punkten und damit 0,25 Prozent im Plus. Insgesamt sind 56 Prozent der Werte im Plus und 44 Prozent der Aktien im Minus. Während der MDax ebenfalls mit 0,44 Prozent zulegt, verliert der TecDax 0,24 Prozent. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina GFK mit 11,28 Millionen Euro Umsatz, TLG Immobilien mit 4,18 Millionen Euro und Deutz mit 2,56 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 4,47 Prozent, des Motorenproduzenten Deutz mit 3,84 Prozent und des Pharmaunternehmens Biotest mit 2,64 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Digitalfotokonzerns Cewe mit 2,22 Prozent, des Finanzdienstleisters Hypoport mit 1,82 Prozent und des Immobilienunternehmens TLG Immobilien mit 1,57 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Gasdruckfederspezialisten Stabilus, die beim letzten Börsenschluss mit 54,80 Euro notierte, zeigt mit 4,47 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 57,25 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Deutz. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Maschinenbauers den aktuellen Stand von 6,32 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 3,84 Prozent verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Biotest. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Arzneimittel-Herstellers 41 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,51 Euro und macht damit deutliche 2,64 Prozent gut. Zuletzt wurde Biotest mit 15,92 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Digitalfotokonzerns Cewe gehört mit einem Minus von 2,22 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 77,55 Euro hat sie sich um 1,72 Euro auf 75,83 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Hypoport. Bis zur Stunde verliert der Wert des Finanzdienstleisters deutliche 1,57 Euro und notiert mit 1,82 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 86,48 Euro. Zuletzt wird Hypoport mit 84,91 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von TLG Immobilien. Aktuell fällt die Aktie des Immobilienunternehmens auf den Stand von 17,55 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,57 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

31.01.2017 HSBC hebt VTG AG auf 'Buy' und Ziel auf 36 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat VTG vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 36,00 Euro angehoben. Nach einer wahrscheinlichen Umsatzschwäche im vergangenen Jahr dürfte der Schienenlogistiker und Waggonvermieter 2017 wieder wachsen, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Dienstag. Der langfristige Anlagehintergrund bleibe intakt und bekomme durch die neue Aktionärsstruktur mehr Schwung. Der nächste Impulsgeber könnte eine Änderung der Dividendenpolitik sein./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.01.2017 HSBC hebt Ziel für ElringKlinger auf 14,50 Euro - 'Reduce'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ElringKlinger von 13,00 auf 14,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Horst Schneider begründete das neue Kursziel für den Autozulieferer in einer Branchenstudie vom Dienstag mit höheren Bewertungsmultiplikatoren für den Sektor. Allerdings bedeute dies weiterhin Abwärtspotenzial für die Papiere, die im Vergleich zum Wettbewerb zu hoch bewertet seien. Er kritisierte, dass die organischen Wachstumsprognosen des Unternehmens trotz drei großer Aufträge ambitioniert seien./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.01.2017 Deutsche Bank senkt Ziel für Rhön-Klinikum auf 22 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rhön-Klinikum vor Zahlen für das vierte Quartal von 26 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne mit durchwachsenen Kennziffern, die aber immer noch im Rahmen der 2016er-Ziele liegen sollten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Der Ausblick dürfte nur vage ausfallen. Er passte seine Schätzungen an die jüngst vom Krankenhausbetreiber angekündigten Ergebnisbelastungen an und bezeichnete das Papier als hoch bewertet./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.01.2017 Oddo Seydler belässt Heidelberger Druck auf 'Buy'

Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Heidelberger Druck vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers sei vermutlich kein Wegweiser für das gesamte Geschäftsjahr, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer Studie vom Montag. Wichtiger dürften die Resultate für das Schlussquartal mit den dann erwarteten Aussagen zur Strategie werden./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.