 Börsenbericht SDax: SDax auf leichtem Abwärtstrend - Delivery Hero AG verliert deutlich

FrankfurtDer SDax notiert bis zur Stunde bei 11.973 Punkten und hat damit 0,93 Prozent verloren. 20 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 80 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,36 Prozent als auch der MDax mit 0,82 Prozent registrieren heute ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Heidelberger Druckmaschinen mit 4,40 Millionen Euro Umsatz, Rocket Internet mit 2,17 Millionen Euro und Puma mit 1,93 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich aktuell die Anteilseigner des Online-Tierfutterhändlers Zooplus mit 3,20 Prozent, Ado Properties mit 0,56 Prozent und des Digitalfotokonzerns Cewe mit 0,37 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Lebensmittelbestelldienstleister Delivery Hero AG mit 5,08 Prozent, des Spezialmaschinen-Produzenten Heidelberger Druckmaschinen mit 5,01 Prozent und des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon mit 2,03 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es mit dem Zooplus-Wertpapier. Bislang gewinnt der Anteilschein des Versandhändlers 4,40 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 137,45 Euro und macht damit gute 3,2 Prozent gut. Zuletzt wurde Zooplus mit 141,85 Euro gehandelt.

Die Aktie Ado Properties gehört mit einem Anstieg von 0,56 Prozent ebenfalls zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 42,81 Euro kann sie sich minimal um 24 Cent auf 43,05 Euro verbessern.

Die Aktionäre von Cewe-Papieren können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Aktuell kann der Wert unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Fotokonzerns den Stand von 81,20 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,37 Prozent.

Flops

Die Aktie des Lebensmittelbestelldienstleister Delivery Hero AG gehört mit einem Minus von 5,08 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 36,65 Euro hat sie sich um 1,86 Euro auf 34,79 Euro verschlechtert.

Abwärts um 5,01 Prozent geht es mit dem Kurs von Heidelberger Druckmaschinen-Aktien. Derzeit verliert der Wert des Druckmaschinenherstellers, der am vorigen Börsentag mit 3,51 Euro aus dem Handel gegangen ist, 18 Cent (5,01 Prozent). Zuletzt wird Heidelberger Druckmaschinen mit 3,34 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des SGL Carbon-Wertpapieres. Aktuell fällt die Aktie des Kohlenstoffspezialisten auf den Stand von 13,48 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,03 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

18.10.2017 Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Fotospezialist habe einen sehr guten Überblick über seine aktuellen Aktivitäten gegeben, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Mittwoch. Großartige Neuigkeiten, die sich unmittelbar auf den Kurs auswirken würden, habe es aber nicht gegeben./la/ag Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.10.2017 Baader Bank belässt Capital Stage auf 'Buy' - Ziel 7,80 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktien des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Analyst Tim Dawson äußerte sich in einer Studie vom Mittwoch zur Übernahme weiterer Solar- und Windparks in Deutschland durch die Tochter Chorus Clean Energy. Das Geschäft der Tochter bleibe angesichts des begrenzten Kapitalbedarfs attraktiv und liege im Plan./la/ag Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.10.2017 DZ Bank senkt Grammer auf 'Halten'

Die DZ Bank hat Grammer wegen der anhaltenden Unsicherheit bei der Auftragslage von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der faire Wert sei von 61 auf 50 Euro reduziert worden, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Mittwoch. "Unsere Erwartungen, dass sich die Unsicherheiten bei Grammer nach dem Verlauf der Hauptversammlung sowie der weiteren Anteilskäufen des chinesischen Großaktionärs spürbar reduzieren, hat durch die jüngste Entwicklung einen deutlichen Dämpfer erhalten", meinte Punzet. Ohne eine deutliche Reduzierung des Anteilsbesitzes der Unternehmensgruppe Hastor dürfte somit ein hohes Maß an Unsicherheit den Kurs der Grammer-Aktie belasten. Grammer hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Aufträge als Folge des Streits mit dem unerwünschten Großaktionär Hastor, der durch einen Streit mit dem Autohersteller Volkswagen (VW) bekannt geworden ist, deutlich hinter den Erwartungen liegen./zb/la Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungs

18.10.2017 Commerzbank hebt Ziel für Puma SE auf 360 Euro - 'Hold'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 340 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und mit den angehobenen Jahreszielen einen positiven Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Mittwoch. Die Markendynamik bleibe stark. Riemann hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) an. Allerdings spiegele der Aktienkurs die positiven Nachrichten schon wider, begründete er das unveränderte Anlagevotum./gl/he Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.