 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich - BET-AT-HOME legt dramatisch zu

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 11.120 Punkten und hat damit 0,17 Prozent zugelegt. 54 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 46 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,37 Prozent als auch der MDax mit 0,01 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina BET-AT-HOME mit 3,98 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 2,02 Millionen Euro und Elringklinger mit 1,72 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine BET-AT-HOME mit 4,04 Prozent, des Waggonvermieters VTG mit 2,49 Prozent und des Versicherungsvermittlers MLP mit 1,65 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Autozulieferers Elringklinger mit 1,39 Prozent, des Versandhändlers Zooplus mit 1,31 Prozent und des Logistikkonzerns Hapag-Lloyd mit 1,29 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von BET-AT-HOME. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 4,20 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 104,00 Euro und macht damit deutliche 4,04 Prozent gut. Zuletzt wurde BET-AT-HOME mit 108,20 Euro gehandelt.

Der Wert des Schienenlogistikers VTG gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 2,49 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 41,84 Euro kann sich das Papier des Waggonvermieters um klare 1,04 Euro auf 42,88 Euro verbessern.

Die Aktionäre von MLP können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Finanzdienstleisters den aktuellen Stand von 6,24 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,65 Prozent zulegen.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Elringklinger. Bis zur Stunde verliert der Wert des Automobilzulieferers klare 21 Cent und notiert mit 1,39 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,13 Euro. Zuletzt wird Elringklinger mit 14,92 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Zooplus. Aktuell fällt die Aktie des Tierfutterhändlers auf den Stand von 161,85 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,31 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Hapag-Lloyd können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie der Reederei klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 33,96 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,29 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

31.07.2017 Kepler Cheuvreux hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser begründete sein neuen Votum in einer Studie vom Montag mit einem positiven Ausblick für den Stahlpreise im zweiten Halbjahr. Die Risiken für die Gewinnerwartungen des Marktes erschienen begrenzt, da die Stahlpreise in den USA und der EU vermutlich einen Wendepunkt erreicht hätten. Zudem könnten die Klöckner-Papiere im Fall einer Fusion der europäischen Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata Steel von Spekulationen über eine Konsolidierung unter europäischen Stahlhändlern profitieren./mis/gl Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.07.2017 Equinet belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 66,67 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Aktiensplit-bedingten Kursziel von 66,67 Euro belassen. Die Kennziffern des IT-Leasinganbieters hätten die Erwartungen leicht verfehlt, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts. Auch der nur geringfügig angehobene Jahresausblick habe etwas enttäuscht./edh/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.07.2017 Commerzbank belässt Grenke auf 'Hold' - Ziel 64 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn und der angehobene Ausblick seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer Studie vom Freitag. Das Ergebnis je Aktie des IT-Leasing-Anbieters habe jedoch unter der Konsensschätzung gelegen./edh/das Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.07.2017 Commerzbank hebt Deutz auf 'Hold' -Kursziel verdoppelt auf 6 Euro

Die Commerzbank hat Deutz von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3 auf 6 Euro verdoppelt. Die Analysten gehen in einer Studie vom Freitag von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Kompaktmotoren aus, verwiesen aber auch auf einen voraussichtlich weiteren Rückgang im Bereich Customised Solutions. Ihre neuen Schätzungen spiegelten höhere Umsätze sowie die Effekte unter anderem aus dem Verkauf einer alten Betriebsstätte wider./mis/ajx Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

