 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich - DIC Asset mit deutlichen Kursgewinnen

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 11.011 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. 52 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 48 Prozent eine negative Entwicklung. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute mit 5,64 Millionen Euro Umsatz, DIC Asset mit 4,27 Millionen Euro und Kloeckner mit 3,40 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Immobilienunternehmens DIC Asset mit 4,80 Prozent, des Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd mit 3,97 Prozent und des Finanzdienstleisters Hypoport mit 1,97 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine WCM mit 3,34 Prozent, des Internethändlers Zooplus mit 2,35 Prozent und des LKW-Zulieferers SAF Holland mit 1,89 Prozent Verlust.

Die Anteilseigner von DIC Asset können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Gewerbeimmobilien-Spezialisten den aktuellen Stand von 10,16 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 4,8 Prozent zulegen.

Um 3,97 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Hapag-Lloyd. Aktuell gewinnt der Wert logistics group klare 1,08 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 27,21 Euro. Zuletzt wird Hapag-Lloyd mit 28,29 Euro gehandelt.

Die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport, die beim letzten Börsenschluss mit 106,40 Euro notierte, zeigt mit 1,97 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 108,50 Euro eine positive Entwicklung.

Nach unten um 3,34 Prozent geht es mit dem Kurs von WCM. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 3,26 Euro aus dem Handel gegangen ist, 11 Cent (3,34 Prozent). Zuletzt wird WCM mit 3,15 Euro notiert.

Die Aktie des Online-Tierfutterhändlers Zooplus gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,35 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 194,00 Euro hat sie sich um 4,55 Euro auf 189,45 Euro verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von SAF Holland. Bis zur Stunde verliert der Wert des Nutzfahrzeug-Zulieferers klare 31 Cent und notiert mit 1,89 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 16,42 Euro. Zuletzt wird SAF Holland mit 16,11 Euro gehandelt.

16.05.2017 Aktien-Global-R: DBAG: Erfolgreicher Exit sorgt für Gewinnschub

Deutsche Beteiligungs AG habe nach Einschätzung von SRC Research mit dem Verkauf der Beteiligung an Formel D ein erfolgreiches Engagement beendet und einen hohen Gewinn erzielt. Damit dürften die bisherigen Gewinn- und Dividendenerwartungen der Analysten übertroffen werden, weswegen das Researchhaus sein Kursziel für die Aktie der DBAG angehoben hat. Die Deutsche Beteiligungs AG habe am vergangenen Freitag die Veräußerung der Beteiligung an Formel D, einem Dienstleister für Fahrzeughersteller und -zulieferer, bekannt gegeben. Das Unternehmen sei zum 5,5-fachen des ursprünglichen Kaufpreises an die 3i Group plc, eine Investmentgesellschaft mit den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika, veräußert worden, wobei bezüglich des genauen Preises nach Aussage der Analysten Stillschweigen vereinbart worden sei. Während der vierjährigen Haltedauer von Formel D seien alle vor dem Kauf gesteckten Ziele, wie z.B. die Neukundengewinnung, die Entwicklung von neuen Dienstleistungen,

16.05.2017 HSBC hebt Ziel für Indus Holding auf 72 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein starkes erstes Quartal lasse den Ausblick der Beteiligungsgesellschaft vorsichtig aussehen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel begründete er mit etwas höheren Schätzungen sowie einer besseren Bewertung von anderen Branchenwerten./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 HSBC belässt Hapag-Lloyd auf 'Reduce' - Ziel 19 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Reederei sei im ersten Quartal wegen höherer Treibstoffpreise wieder in die Verlustzone gerutscht, schrieb Analyst Parash Jain in einer Studie vom Montag. Angetrieben von höheren Kontraktpreisen auf den wichtigen Überseerouten glaube das Management aber weiterhin an ein besseres Gesamtjahr./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für SAF-Holland auf 18,50 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für SAF-Holland nach "starken" Zahlen für das erste Quartal von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Begleitaussagen des Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie hätten seine These untermauert, dass der Ausblick auf das Gesamtjahr konservativ sei, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Freitag. SAF beeindrucke in einem schwierigen Marktumfeld und könne ein großer Gewinner höherer Infrastruktur- und Militärausgaben in den USA sein./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

