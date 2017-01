 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich gut - Elringklinger legt dramatisch zu

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 9.819 Punkten und hat damit 0,4 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 72 Prozent der Werte im Plus und 28 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,35 Prozent als auch der MDax mit 0,34 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Grammer mit 2,35 Millionen Euro Umsatz, Heidelberger Druckmaschinen mit 2,20 Millionen Euro und Sixt mit 1,76 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Automobilzulieferers Elringklinger mit 3,34 Prozent, mit 2,82 Prozent und des Spezialmaschinen-Produzenten Heidelberger Druckmaschinen mit 1,89 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Autositz-Produzenten Grammer mit 3,03 Prozent, des Hafenlogistikkonzerns Hamburger Hafen und Logistik mit 1,62 Prozent und des Pharmaunternehmens Biotest mit 1,51 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Elringklinger. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Automobilzulieferers den aktuellen Stand von 17,32 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 3,34 Prozent verbessern.

Die Aktie , die beim letzten Börsenschluss mit 19,87 Euro notierte, zeigt mit 2,82 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 20,43 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,89 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Heidelberger Druckmaschinen. Aktuell gewinnt der Wert des Spezialmaschinen-Herstellers klare 5 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 2,49 Euro. Zuletzt wird Heidelberger Druckmaschinen mit 2,54 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Autositz-Produzenten Grammer gehört mit einem Minus von 3,03 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 54,16 Euro hat sie sich um 1,64 Euro auf 52,52 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Hamburger Hafen und Logistik. Bis zur Stunde verliert der Wert des Hafenbetreibers klare 31 Cent und notiert mit 1,62 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,15 Euro. Zuletzt wird Hamburger Hafen und Logistik mit 18,84 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Biotest. Aktuell fällt die Aktie des Blutplasma-Spezialisten auf den Stand von 14,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,51 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

24.01.2017 HSBC hebt Ziel für Dic Asset auf 12 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienunternehmens Dic Asset von 11,20 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kosteneinsparungen durch die jüngste Refinanzierung des Gewerbeimmobilien-Portfolios seien noch nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Dienstag. Zudem erschienen die Papiere angesichts des Gewinnausblicks (FFO) für 2017 und 2018 sehr attraktiv bewertet./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.01.2017 Deutsche Bank belässt Rocket Internet auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Die Deutsche Bank hat die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet mit Blick auf einen Pressebericht über einen bevorstehenden Börsengang der Beteiligung Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die in dem Artikel kolportierte Bewertung des Essenslieferanten von rund 3,5 Milliarden Euro läge über der von Konkurrenten wie etwa Just Eat und Grub Hub, aber deutlich unter der in der Lebensmittelpresse zuvor genannten Größe von rund 6,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Dienstag. Allerdings sei Letzteres am Markt auch niemals eingepreist worden./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.01.2017 Equinet belässt Biotest auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Biotest mit Blick auf den Verkauf der verlustreichen US-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit dem Geschäft entfalle zwar gewisses Aufwärtspotenzial in ihren Mittelfristprognosen, doch blieben ihre langfristigen Erwartungen an den Spezialisten für Plasmaproteine und biotherapeutische Arzneimittel unberührt, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Dienstag. Auf die Bewertung habe die Transaktion keinerlei Effekt./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.01.2017 Equinet belässt Adler Real Estate auf 'Buy' - Top Pick für 2017

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Adler Real Estate auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Experten nannten das Papier der Immobiliengesellschaft gleichzeitig als einen von zehn Favoriten für das Jahr 2017. Der Bewertungsabschlag in der Aktie gegenüber dem Wettbewerb sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Dienstag zur Begründung. Zudem überarbeitete er seine Schätzungen für das SDax-Unternehmen mit Blick auf den Verkauf der Anteile an der Immobiliengesellschaft Conwert und auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

