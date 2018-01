 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich gut - Gerry Weber verschlechtert sich deutlich

FrankfurtAktuell steht der SDax bei 12.124 Punkten und hat damit 0,46 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 68 Prozent der Werte im Plus und 32 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,38 Prozent als auch der MDax mit 0,79 Prozent verbuchen heute ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Rocket Internet mit 4,73 Millionen Euro Umsatz, SGL Carbon mit 2,21 Millionen Euro und AROUNDTOWN EO-,01 mit 2,01 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich derzeit die Anteilseigner des Finanzdienstleisters Grenkeleasing mit 2,39 Prozent, des Motorenproduzenten Deutz mit 2,37 Prozent und WashTec mit 1,88 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien der Modefirma Gerry Weber mit 4,94 Prozent, des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon mit 2,41 Prozent und des Lokomotiv-Herstellers Vossloh mit 1,84 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Finanzdienstleisters Grenkeleasing, die beim letzten Börsenschluss mit 87,95 Euro notierte, zeigt mit 2,39 Prozent Plus und einem Kurswert von 90,05 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern des Deutz-Anteilscheines. Bis zur Stunde kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Motorenproduzenten den Stand von 7,78 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,37 Prozent verbessern.

Bergauf geht es mit dem WashTec-Wertpapier. Bislang gewinnt der Wert 1,50 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 80,00 Euro und macht damit klare 1,88 Prozent gut. Zuletzt wurde WashTec mit 81,50 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts um 4,94 Prozent geht es mit dem Kurs von Gerry Weber-Aktien. Bis zur Stunde verliert der Wert der Modefirma, der am vorigen Börsentag mit 9,52 Euro aus dem Handel gegangen ist, 47 Cent (4,94 Prozent). Zuletzt wird Gerry Weber mit 9,05 Euro notiert. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gerry Weber von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 8,90 Euro gesenkt. Das Profil von Chancen und Risiken sei bei dem Modeunternehmen unattraktiv, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf schwache Umsätze im deutschen Mode-Einzelhandel im November und Dezember. Von daher sei auch 2018 kein Rückenwind zu erwarten, zumal Gerry Weber auch nicht über ausreichende Markenstärke verfüge, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen.

Enttäuschung bei den Anlegern des SGL Carbon-Wertpapieres. Derzeit fällt die Aktie des Stahlindustrie-Lieferanten auf den Stand von 12,53 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,41 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des Vossloh-Anteilscheines können sich nicht freuen. Aktuell gibt der Wert des Schienen- und Weichenherstellers klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 48,10 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,84 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

04.01.2018 DZ hebt fairen Wert für ElringKlinger auf 18,50 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für ElringKlinger von 16,00 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten angekündigten Verkauf der Hug-Gruppe, deren Geschäft die Abgasnachbehandlung ist. Der Autozulieferer fokussiere sich damit zunehmend auf Leichtbau und Elektromobilität. Neue Aufträge aus diesem Bereich könnten die Stimmung für die Aktie verbessern. Er rechne aber weiter damit, dass ElringKlinger leicht unter dem konzerneigenen Ergebnisziel für 2017 bleiben werde./ck/tih Datum der Analyse: 04.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.01.2018 Kepler Cheuvreux senkt Gerry Weber auf 'Reduce' - Ziel 8,90 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gerry Weber von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 8,90 Euro gesenkt. Das Profil von Chancen und Risiken sei bei dem Modeunternehmen unattraktiv, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf schwache Umsätze im deutschen Mode-Einzelhandel im November und Dezember. Von daher sei auch 2018 kein Rückenwind zu erwarten, zumal Gerry Weber auch nicht über ausreichende Markenstärke verfüge, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen./ck/tih Datum der Analyse: 04.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.01.2018 Warburg Research belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - 3,70 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Die US-Steuerreform führe beim Druckmaschinen-Hersteller zu einer Wertberichtigung von bis zu 25 Millionen Euro, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da diese einmalig und nicht zahlungswirksam sei, werde das operative Ergebnis davon nicht betroffen sein. Unter dem Strich dürfte der Jahresgewinn dennoch deutlich geringer ausfallen als zuvor antizipiert./kro/edh Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.01.2018 Warburg Research hebt Ziel für Grenke auf 92 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach einem Zwischenbericht von 75 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der IT-Leasinganbieter habe ein starkes Neugeschäft im vierten Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte seine mittelfristigen Erwartungen an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Sein anhaltend neutrales Anlagevotum begründete er mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie./edh/la Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.