 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich gut

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 10.620 Punkten und damit 0,37 Prozent im Plus. 68 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 32 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,81 Prozent als auch der MDax mit 0,08 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Kloeckner mit 13,34 Millionen Euro Umsatz, Puma mit 4,83 Millionen Euro und WUESTENROT& WUERTTEMBERGISCHE AG mit 4,65 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Maschinenbauers Deutz mit 2,82 Prozent, des Autovermieters Sixt mit 2,47 Prozent und des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 2,09 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Digitalfotokonzerns Cewe mit 2,40 Prozent, des Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd mit 2,39 Prozent und des Zeitarbeit-Vermittlers Amadeus FiRe mit 1,03 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Maschinenbauers Deutz, die beim letzten Börsenschluss mit 6,53 Euro notierte, zeigt mit 2,82 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 6,71 Euro eine positive Entwicklung.

Um 2,47 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Sixt. Aktuell gewinnt der Wert des Autovermieters klare 1,23 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 49,62 Euro. Zuletzt wird Sixt mit 50,84 Euro gehandelt. Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe die Unternehmensstrategie und damit auch seine Einschätzung der Aktie bestätigt, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Mittwoch. Der Aktie des Autovermieters mangele es derzeit an kurzfristigen Kurstreibern.

Die Anteilseigner von Stabilus können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Gasdruckfederspezialisten den aktuellen Stand von 64,85 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,09 Prozent zulegen. Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2016

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Cewe. Bis zur Stunde verliert der Wert des Fotokonzerns klare 2,04 Euro und notiert mit 2,4 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 85,01 Euro. Zuletzt wird Cewe mit 82,97 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Hapag-Lloyd. Aktuell fällt die Aktie des Schifffahrtskonzern auf den Stand von 26,36 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,39 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Amadeus FiRe können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Personaldienstleisters klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 77,00 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,03 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

26.04.2017 HSBC senkt Grenke auf 'Hold' - Ziel hoch auf 188 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Grenke nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Johannes Thormann aber von 184 auf 188 Euro an. Das bereits bekannte starke Neugeschäft des Leasinganbieters sei ein gutes Signal für die Anfang Mai erwarteten Zahlen für das erste Quartal, schrieb der Experte in einer Studie vom Mittwoch. Angesichts des begrenzten Kurspotenzials reiche es aber nicht mehr für ein Kaufvotum./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Berenberg belässt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Stahlhändler habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen soliden Ausblick auf das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr gegeben, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Mittwoch./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Grenke auf 200 Euro - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Grenke vor Zahlen zum ersten Quartal von 180 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet in einer Studie vom Mittwoch mit einem starken Jahresstart des Spezialisten für IT-Leasing. Den Überschuss kalkuliert sie auf 56,8 Millionen Euro. Das neue Kursziel begründete sie mit der weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungsbasis./gl/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Goldman belässt Puma SE auf 'Neutral' - Ziel 336 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 336 Euro belassen. Die Resultate des Sportartikelherstellers hätten den vorläufigen Kennziffern entsprochen, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Mittwoch. Puma habe stark abgeschnitten und damit vom Geschäft mit Schuhen profitiert. Zudem habe der Umsatz vor allem in Amerika deutlich angezogen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

