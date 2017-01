 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 9.702 Punkten und hat damit 0,21 Prozent verloren. Insgesamt sind 40 Prozent der Werte im Plus und 60 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,72 Prozent als auch der MDax mit 0,38 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina SGL Carbon mit 3,87 Millionen Euro Umsatz, VTG mit 2,44 Millionen Euro und Kloeckner mit 2,30 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Stahlhändlers Kloeckner mit 1,46 Prozent, Hapag-Lloyd mit 1,39 Prozent und des Motorenproduzenten Deutz mit 1,30 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Waggonvermieters VTG mit 2,92 Prozent, des Stahlindustrie-Lieferanten SGL Carbon mit 2,64 Prozent und Ado Properties mit 1,55 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Kloeckner. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Stahlhändlers 18 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,02 Euro und macht damit deutliche 1,46 Prozent gut. Zuletzt wurde Kloeckner mit 12,19 Euro gehandelt.

Der Anteilschein Hapag-Lloyd gehört heute mit einer Steigerung von 1,39 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 26,25 Euro kann sich das Papier der Reederei um klare 37 Cent auf 26,62 Euro verbessern.

Die Aktionäre von Deutz können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Motorenherstellers den aktuellen Stand von 5,38 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,3 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie des Schienenlogistikers VTG gehört mit einem Rückgang von 2,92 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 31,16 Euro hat sie sich um 91 Cent auf 30,25 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von SGL Carbon. Bis zur Stunde verliert der Wert des Industriekonzerns deutliche 23 Cent und notiert mit 2,64 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 8,63 Euro. Zuletzt wird SGL Carbon mit 8,40 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Ado Properties. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 32,69 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,55 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

16.01.2017 DZ Bank setzt Gerry Weber auf 'Equity Ideas Short'-Liste

Die DZ Bank hat die Aktien von Gerry Weber vor Zahlen auf die "Equity Ideas Short"-Liste gesetzt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Gegenwind im stationären deutschen Modehandel dürfte weiter anhalten, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Montag. In diesem Bereich erziele die Gesellschaft mehr als 60 Prozent ihres Gruppenumsatzes in Deutschland. Die Umstrukturierung des Unternehmens werde länger dauern als bisher angenommen. Bei einem fairen Wert der Aktien von 9,40 Euro bestehe deutliches Rückschlagsrisiko./ag/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.01.2017 Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach den jüngsten Übernahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Versicherungsmarkt stehe in Deutschland erst am Beginn der Digitalisierung, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Montag. Das Fintech-Unternehmen habe mit dem Kauf der Gesellschaften Maklersoftware.com GmbH und Innosystems GmbH eine einzigartige Gelegenheit ergriffen./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.01.2017 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 29 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 18,60 auf 29,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Containerreederei dürfte 2017 davon profitieren, dass eine Konsolidierung in der Branche zu einer Erholung bei den Frachtraten geführt hat, schrieb Analyst Johan Eliason in einer Studie vom Montag. Das deutlich angehobene Kursziel steht außerdem im Zusammenhang mit einem Analystenwechsel./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

13.01.2017 Goldman belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Aktien aus dem Mediensektor seien nach einer im Vergleich zum Markt ungewohnt schwachen Kursentwicklung attraktiv, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie vom Freitag. Die aktuellen Bewertungen gäben das anziehende Wachstum nicht wieder und schafften vielversprechende Möglichkeiten - vor allem bei zyklischen Werten./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

