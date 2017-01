 Börsenbericht SDax: SDax behauptet sich

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.702 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages unwesentlich verändert. Insgesamt sind 46 Prozent der Werte im Plus und 54 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,49 Prozent als auch der MDax mit 0,11 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Heidelberger Druckmaschinen mit 3,25 Millionen Euro Umsatz, mit 1,43 Millionen Euro und Kloeckner mit 0,86 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine mit 1,63 Prozent, des Tierfutterhändlers Zooplus mit 0,93 Prozent und des Digitalfotokonzerns Cewe mit 0,83 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druckmaschinen mit 2,07 Prozent, des Immobilienkonzerns Patrizia Immobilien mit 2,07 Prozent und des Zeitarbeit-Vermittlers Amadeus FiRe mit 1,83 Prozent Rückgang.

Die Aktie gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 1,63 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 19,27 Euro kann sich das Papier um klare 32 Cent auf 19,59 Euro verbessern.

Nur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der Zooplus aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Versandhändlers 1,15 Euro im Vergleich zum Schlusswert von 124,00 Euro des Vortages und macht damit 0,93 Prozent gut. Zuletzt wird Zooplus mit 125,15 Euro gehandelt.

Keine große Freude bei den Anlegern von Cewe. Bisher behauptet sich der Anteilschein des Digitalfotokonzerns im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 77,35 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um unmerkliche 0,83 Prozent verbessern.

Die Anleger von Heidelberger Druckmaschinen können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Druckmaschinenherstellers deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 2,51 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,07 Prozent verschlechtert.

Bergab um 2,07 Prozent geht es mit dem Kurs von Patrizia Immobilien. Aktuell verliert der Wert des Immobilienkonzerns, der am vorigen Börsentag mit 15,43 Euro aus dem Handel gegangen ist, 32 Cent (2,07 Prozent). Zuletzt wird Patrizia Immobilien mit 15,11 Euro notiert.

Die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe gehört mit einem Rückgang von 1,83 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 75,44 Euro hat sie sich um 1,38 Euro auf 74,06 Euro verschlechtert.

19.01.2017 Kepler Cheuvreux senkt Stabilus auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Stabilus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 56 Euro belassen. Nachdem die Aktie des Autozulieferers in den vergangenen zwei Monaten um rund 25 Prozent gestiegen sei, sollten Anleger nun Gewinne mitnehmen, empfahl Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Stabilus sei ein grundsolides und wachstumsstarkes Unternehmen, allerdings seien diese positiven Attribute bereits eingepreist./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.01.2017 HSBC senkt HHLA auf 'Hold' - Ziel hoch auf 20 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben. Die Aktie des Hafenbetreibers habe in den vergangenen zwei Monaten um rund 28 Prozent zugelegt, begründete Analyst Philip Saliba sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Mittwoch. Nächster Kurskatalysator sei die für 9. Februar terminierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung. Die aktuelle Kurszielerhöhung rechtfertigte er mit einer Änderung seiner Bewertungsmethode./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.01.2017 Warburg Research senkt Vossloh auf 'Sell' - Ziel auf 45,50 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 45,50 Euro gesenkt. Trotz des bereits fortgeschrittenen Umbaus in einen reinen Zulieferer für Schieneninfrastruktur seien die nahen Wachstumsaussichten - ohne Zukäufe - in Vosslohs Kernsparte eher mäßig, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Es sei zu befürchten, dass die weitere Gewinnentwicklung des SDax-Konzerns trotz eines wahrscheinlich bevorstehenden starken Ergebnis-Anstiegs hinter den hohen Markterwartungen zurückbleiben werde./tav/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.01.2017 Equinet senkt SAF-Holland auf 'Accumulate' - Ziel 15,50 Euro

Die Investmentbank Equinet hat SAF-Holland von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 15,50 Euro angehoben. Analyst Tim Schuldt begrüßte in einer Studie vom Mittwoch die vom Lkw-Zulieferer geplante Zusammenlegung von Produktionsstätten in den USA. Der Schritt dürfte zu Kosteneinsparungen und einer höheren Kapazitätsauslastung führen. SAF-Holland habe in den letzten Jahren bereits in Europa erfolgreich entsprechende Restrukturierungen vorgenommen. Da sich die Aktien jedoch jüngst positiv entwickelt hätten, stufte der Experte sie nun auf "Accumulate" zurück./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

