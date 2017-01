 Börsenbericht SDax: SDax fast regungslos - Puma gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.715 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortag unwesentlich verändert. Insgesamt sind 46 Prozent der Werte im Plus und 54 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,53 Prozent als auch der MDax mit 0,48 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Grammer mit 5,79 Millionen Euro Umsatz, Rhön-Klinikum mit 5,59 Millionen Euro und Biotest mit 4,50 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Sportartikelherstellers Puma mit 5,06 Prozent, des Immobilienunternehmens TLG Immobilien mit 2,29 Prozent und des Versandhändlers Zooplus mit 1,57 Prozent Kursgewinn. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Arzneimittel-Herstellers Biotest mit 3,60 Prozent, des Entwicklungsdienstleisters Bertrandt mit 2,61 Prozent und der Reederei Hapag-Lloyd mit 2,18 Prozent Rückgang.

Tops

Um 5,06 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Puma. Aktuell gewinnt der Wert des Sportartikelherstellers sehr deutliche 13,45 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 265,65 Euro. Zuletzt wird Puma mit 279,10 Euro gehandelt. Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 238 Euro angehoben. Die Wende beim Sportartikelhersteller nehme an Fahrt auf und eine Verkaufsempfehlung für die Aktie sei daher nicht mehr angebracht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Montag. Denn die im Jahr 2016 verbesserte Umsatzdynamik sollte auch 2017 anhalten. Hinzu komme eine Normalisierung bei den Wechselkurseffekten, weshalb sich auch Pumas Gewinne beschleunigen sollten und sich eine Margenerholung besser absehen lassen dürfte.

Die Aktie des Immobilienkonzerns TLG Immobilien, die beim letzten Börsenschluss mit 17,07 Euro notierte, zeigt mit 2,29 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 17,46 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Zooplus. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Versandhändlers den aktuellen Stand von 126,00 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 1,57 Prozent verbessern. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zooplus vor Jahreszahlen von 150 auf 142 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler für Haustierbedarf dürfte 2016 seine Umsatzziele erreicht haben und weiterhin stark wachsen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Montag. 2017 sollte die Profitabilität aber unter der Pfund-Abwertung leiden. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen deutlich.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Biotest. Aktuell fällt die Aktie des Blutplasma-Spezialisten auf den Stand von 14,60 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,6 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von Bertrandt können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Automobil- und Luftfahrtzulieferers deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 93,01 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,61 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 2,18 Prozent geht es mit dem Kurs von Hapag-Lloyd. Aktuell verliert der Wert des Logistikkonzerns, der am vorigen Börsentag mit 28,27 Euro aus dem Handel gegangen ist, 62 Cent (2,18 Prozent). Zuletzt wird Hapag-Lloyd mit 27,65 Euro notiert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,30 Euro belassen. Die Aktien der Linienreederei und des Wettbewerbers Maersk würden besonders von einem weiteren Anstieg des weltweiten Containertransportaufkommens profitieren, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Montag. Creuset rechnet nach Jahren des unterdurchschnittlichen Wachstums nun für 2017 mit einem Plus von 4 Prozent.

Analysten-Report

23.01.2017 Deutsche Bank hebt Puma SE auf 'Buy' und Ziel auf 300 Euro

Die Deutsche Bank hat Puma SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 300 Euro angehoben. Angesichts der anhaltenden Margendynamik habe er seine Gewinnschätzungen für den Sportartikelhersteller um rund 30 Prozent erhöht, schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie vom Montag. Ein 40-prozentiges Aufwärtspotenzial für die im Branchenvergleich günstige Aktie liege im möglichen Ausstieg des Mutterkonzerns Kering./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.01.2017 JPMorgan hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 238 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 238 Euro angehoben. Die Wende beim Sportartikelhersteller nehme an Fahrt auf und eine Verkaufsempfehlung für die Aktie sei daher nicht mehr angebracht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Montag. Denn die im Jahr 2016 verbesserte Umsatzdynamik sollte auch 2017 anhalten. Hinzu komme eine Normalisierung bei den Wechselkurseffekten, weshalb sich auch Pumas Gewinne beschleunigen sollten und sich eine Margenerholung besser absehen lassen dürfte./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.01.2017 Goldman belässt Hapag-Lloyd auf 'Neutral' - Ziel 22,30 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,30 Euro belassen. Die Aktien der Linienreederei und des Wettbewerbers Maersk würden besonders von einem weiteren Anstieg des weltweiten Containertransportaufkommens profitieren, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Montag. Creuset rechnet nach Jahren des unterdurchschnittlichen Wachstums nun für 2017 mit einem Plus von 4 Prozent./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.01.2017 Warburg Research senkt Ziel für Zooplus auf 142 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zooplus vor Jahreszahlen von 150 auf 142 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler für Haustierbedarf dürfte 2016 seine Umsatzziele erreicht haben und weiterhin stark wachsen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Montag. 2017 sollte die Profitabilität aber unter der Pfund-Abwertung leiden. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen deutlich./ag/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

