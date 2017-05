 Börsenbericht SDax: SDax fast regungslos - WCM mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit mit 10.907 Punkten im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unverändert. Insgesamt sind 48 Prozent der Werte im Plus und 52 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,09 Prozent als auch der MDax mit 0,83 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Bertrandt mit 12,39 Millionen Euro Umsatz, TLG Immobilien mit 6,50 Millionen Euro und WCM mit 4,84 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner Ado Properties mit 3,37 Prozent, der Reederei Hapag-Lloyd mit 2,78 Prozent und des LKW-Zulieferers SAF Holland mit 2,63 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger WCM mit 7,71 Prozent, des Saatgutunternehmens KWS Saat mit 5,12 Prozent und des Immobilienunternehmens Hamborner Reit mit 4,22 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Ado Properties. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 1,17 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 34,75 Euro und macht damit deutliche 3,37 Prozent gut. Zuletzt wurde Ado Properties mit 35,92 Euro gehandelt.

Der Wert Hapag-Lloyd gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 2,78 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 27,14 Euro kann sich das Papier des Logistikkonzerns um klare 76 Cent auf 27,90 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von SAF Holland können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des LKW-Zulieferers den aktuellen Stand von 16,59 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,63 Prozent zulegen. Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das erste Quartal des Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Donnerstag. Er sehe seine positive Einschätzung der Aktie darin bestätigt.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von WCM. Bis zur Stunde verliert der Wert sehr klare 27 Cent und notiert mit 7,71 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 3,50 Euro. Zuletzt wird WCM mit 3,23 Euro gehandelt. Die Investmentbank Equinet hat WCM nach dem Übernahmeangebot von TLG Immobilien von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft. Sein unverändertes Kursziel von 3,25 Euro sei erreicht worden, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag.

Enttäuschung bei den Anlegern von KWS Saat. Aktuell fällt die Aktie des Saatgutherstellers auf den Stand von 343,75 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um bemerkenswerte 5,12 Prozent verschlechtert. Das Analysehaus Warburg Research hat KWS Saat vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 340 auf 345 Euro angehoben. Die Jahresziele des Saatgutherstellers dürften ambitionierter werden, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Donnerstag. Dies sei allerdings bereits eingepreist.

Die Anteilseigner von Hamborner Reit können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Immobilienkonzerns deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 9,40 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,22 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

11.05.2017 HSBC hebt Ziel für Puma SE auf 360 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseanhebung von 310 auf 360 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller habe beim operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analystin Anne-Laure Bismuth in einer Studie vom Donnerstag. Bismuth erhöhte ihre Prognosen für 2017 bis 2019. Allerdings seine die Aktien schon ausreichend bewertet./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Rhön-Klinikum auf 26 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 24,50 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aktienkurs des Klinikbetreibers orientiere sich kaum an dessen fundamentaler Lage, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Donnerstag. Während sich der Konzern mitten in einer Phase der Neuausrichtung befinde, werde der Kurs beeinflusst durch strategische Aktionärsüberlegungen./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Equinet belässt SAF-Holland auf 'Accumulate' - Ziel 17 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das erste Quartal des Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Donnerstag. Er sehe seine positive Einschätzung der Aktie darin bestätigt./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Equinet belässt MLP auf 'Accumulate' - Ziel 5,50 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für MLP nach Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Das erste Quartal des Finanzdienstleisters sei gut, aber erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag. MLP sei ein Kurs für das selbst gesteckte Gewinnziel in diesem Jahr./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

