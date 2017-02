 Börsenbericht SDax: SDax fast regungslos

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 9.738 Punkten und hat damit 0,17 Prozent gewonnen. 48 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 52 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,05 Prozent als auch der MDax mit 0,29 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Grenkeleasing mit 0,78 Millionen Euro Umsatz, Sixt mit 0,52 Millionen Euro und Grammer mit 0,35 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Autozulieferers Grammer mit 2,29 Prozent, Scout24 mit 1,80 Prozent und des Autozulieferers Bertrandt mit 0,83 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Schienenlogistikers VTG mit 0,71 Prozent, Hapag-Lloyd mit 0,64 Prozent und des Arzneimittel-Herstellers Biotest mit 0,62 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von Grammer können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Autositz-Spezialisten den aktuellen Stand von 54,94 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,29 Prozent zulegen.

Um 1,8 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Scout24. Aktuell gewinnt der Wert klare 58 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 32,23 Euro. Zuletzt wird Scout24 mit 32,81 Euro gehandelt.

Die Aktie des Automobil- und Luftfahrtzulieferers Bertrandt zeigt mit einem Plus von 0,83 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 91,79 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 91,03 Euro.

Flops

Gering bergab geht es mit dem Wert der VTG. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Waggonvermieters 22 Cent (0,71 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 31,06 Euro des Vortages. Zuletzt wird VTG mit 30,84 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von Hapag-Lloyd. Bisher fällt die Aktie minimal auf den aktuellen Stand von 27,09 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,64 Prozent minimal verschlechtert.

Die Anteilseigner von Biotest haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Blutplasma-Spezialisten im Vergleich zu den anderen Werten im Index minimal nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 17,61 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,62 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

07.02.2017 Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Bertrandt auf 115 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Bertrandt nach einem Unternehmensbesuch von 117 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die mittel- bis langfristigen Wachstumstreiber des Anbieters von Ingenieurdienstleistungen seien intakt, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Dienstag. Auf kurze Sicht aber sei der Ausblick wegen des steigenden Preisdrucks aber verhalten./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.02.2017 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für HHLA auf 14,30 Euro - 'Reduce'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für HHLA von 13,10 auf 14,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Den 40-prozentiger Kursanstieg seit dem Ende des dritten Quartals halte er für übertrieben, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Dienstag, mit der er die Beobachtung der Aktie übernahm. Mit intensivem Wettbewerb, der Konsolidierung bei Reedereien und nachlassender Dynamik beim Welthandel stehe der Hafenbetreiber vor diversen Herausforderungen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.02.2017 Macquarie belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Tele Columbus vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Ergebnisse des Kabelnetzbetreibers seien eine gute Gelegenheit für einen ersten Ausblick auf 2017, der das Zeug zum wichtigen Kurstreiber haben könnte, schrieb Analyst Mark Murphy in einer Studie vom Dienstag. Der Experte passte seine Schätzungen für 2016 und 2017 leicht nach oben an, was jedoch ohne Auswirkungen auf das Kursziel blieb./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.02.2017 Warburg Research hebt Ziel für Grammer auf 63 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grammer nach Zahlen für 2016 von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer und Sitzehersteller habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Dienstag. Die Resultate dürften den Großaktionär Cascade beruhigen. Cascade will seinen Einfluss auf das Unternehmen ausbauen und hatte zuletzt das Management von Grammer hart kritisiert./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.