 Börsenbericht SDax: SDax fast regungslos

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.282 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. 44 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 56 Prozent eine negative Entwicklung. Während der MDax ebenfalls mit 0,07 Prozent verliert, gewinnt der TecDax 0,06 Prozent. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute mit 0,60 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 0,44 Millionen Euro und Hypoport mit 0,41 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Hypoport mit 2,41 Prozent, des Bundesligists Borussia Dortmund mit 2,20 Prozent und mit 1,13 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Online-Tierfutterhändlers Zooplus mit 1,21 Prozent, Ado Properties mit 0,75 Prozent und Adler mit 0,72 Prozent Verlust.

Tops

Der Wert des Finanzdienstleisters Hypoport gehört heute mit einem Plus von 2,41 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 85,94 Euro kann sich das Papier des Finanzdienstleisters um klare 2,07 Euro auf 88,01 Euro verbessern.

Die Anleger von Borussia Dortmund können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Bundesligists den aktuellen Stand von 5,48 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,2 Prozent zulegen.

Um 1,13 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von . Aktuell gewinnt der Wert klare 18 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,99 Euro. Zuletzt wird mit 16,17 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Zooplus. Aktuell fällt die Aktie des Internethändlers auf den Stand von 152,24 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,21 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Ado Properties haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index minimal nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 33,85 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,75 Prozent verschlechtert.

Minimal abwärts geht es ebenso mit dem Kurs der Adler. Derzeit verliert der Wert, der beim letzten Börsenschluss mit 14,67 Euro notierte, 11 Cent (0,72 Prozent). Zuletzt wird Adler mit 14,56 Euro gehandelt.

Analysten-Report

20.04.2017 Goldman senkt Ziel für Klöckner & Co auf 11 Euro - 'Neutral'

Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 13,50 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der starken Entwicklung des Stahlsektors im Jahr 2016, sei der Jahresstart 2017 von Aufs und Abs geprägt gewesen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Insgesamt dürfte das erste Quartal für europäische Stahlwerte jedoch stark verlaufen sein. Das Kursziel für KlöCo habe er jedoch gekappt, um dem Umfeld fallender Preise Rechnung zu tragen. Dies sei besonders negativ für einen Dienstleister, dessen Geschäftsmodell, wie bei KlöCo, auf dem Kauf und Verkauf von Stahl beruhe.

20.04.2017 Commerzbank belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 158 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Die Erlöse hätten sich im ersten Quartal erwartungsgemäß stark entwickelt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Der Online-Händler gewinne bei Tierbedarf weiter Marktanteile. Außerdem sei auch der Nachrichtenfluss in puncto Übernahmeaktivitäten in der Branche positiv für Zooplus.

20.04.2017 Jefferies senkt Ziel für Klöckner & Co auf 11 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne in der europäischen Stahlbranche mit einem insgesamt robusten ersten Quartal und optimistischen Ausblicken, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Allerdings dürfte die Zeit, in der Investoren entspannt auf steigende Stahlpreise setzen können, vorüber sein. Er rechne damit, dass sinkende Rohstoffpreise hier eine negative Tendenz vorgeben werden.

20.04.2017 Baader Bank belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Tierbedarfhändler sei im ersten Quartal beim Umsatz schwungvoll in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Donnerstag. Für Aufwärtspotenzial bei der Aktie spreche auch Übernahmeaktivität in der Branche: In den USA habe PetSmart eine hohe Prämie für den Händler Chewy gezahlt.

