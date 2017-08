 Börsenbericht SDax: SDax fast regungslos

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 11.194 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages unwesentlich verändert. Von den 50 Aktien im Index notieren bislang alle positiv.

Tops

Der Wert des Automobilzulieferers Grammer kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagsstand von 48,16 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Anteilschein der Takkt. Im Vergleich zum Vortag von 20,34 Euro bewegt sich der Wert des Versandhändlers nicht.

Ohne Impulse bleibt bisher der Wert der . Gegenwärtig kann sich der Wert im Vergleich zum Schlusswert von 17,84 Euro des Vortages gerade behaupten.

Flops

Der Anteilschein des Autositz-Herstellers Grammer kann sich behaupten. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 48,16 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Vergleich zum Vortagswert von 20,34 Euro kann sich der Wert der Takkt des Unternehmensausstatters nicht verbessern.

Ohne Impulse bleibt bisher der Wert der . Gegenwärtig kann sich der Anteilschein im Vergleich zum Schlusswert von 17,84 Euro des Vortages gerade behaupten.

Analysten-Report

03.08.2017 Goldman belässt Klöckner & Co auf 'Neutral' - Ziel 10,50 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Donnerstag. Die Jahresziele des Stahlhändlers erschienen erreichbar./ag/edh Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 Berenberg hebt Ziel für Puma SE auf 390 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE nach endgültigen Geschäftszahlen von 380 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller habe erwartungsgemäß starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Mittwoch. Der zurückhaltende Ausblick lasse noch Spielraum nach oben./ag/gl Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 Warburg Research belässt Scout24 auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Onlineplattform-Betreiber müsse sein Wachstum im zweiten Halbjahr wieder steigern, um die Ziele für das Gesamtjahr noch zu erreichen, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet mit einem Quartalsumsatz von knapp 120 Millionen Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 61,4 Millionen Euro./ag/she Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 HSBC belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 3,60 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach überraschend guten Auftragseingangsdaten des VDMA auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Der Ausblick des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der sich weiter aufgehellt habe, weise für die angelaufene Berichtssaison mittelgroßer deutscher Branchenunternehmen in eine positive Richtung, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Sektorstudie vom Mittwoch./ck/she Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

