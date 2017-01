 Börsenbericht SDax: SDax gewinnt leicht - im Höhenflug

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.882 Punkten und damit 0,5 Prozent im Plus. Insgesamt sind 64 Prozent der Werte im Plus und 36 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,58 Prozent als auch der MDax mit 0,05 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute mit 9,19 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 5,45 Millionen Euro und Scout24 mit 4,64 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien mit 4,58 Prozent, des Lottoanbieters Zeal Network mit 3,44 Prozent und des Automobilzulieferers Grammer mit 2,21 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger Adler mit 1,55 Prozent, des LKW-Zulieferers SAF Holland mit 1,54 Prozent und des Druckmaschinenherstellers König & Bauer mit 0,98 Prozent Rückgang.

Tops

Der Anteilschein gehört heute mit einem Plus von 4,58 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 21,40 Euro kann sich das Papier um klare 98 Cent auf 22,38 Euro verbessern.

Die Anleger von Zeal Network können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Lottospiel-Abwicklers den aktuellen Stand von 38,50 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,44 Prozent zulegen.

Um 2,21 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Grammer. Aktuell gewinnt der Wert des Autositz-Spezialisten klare 1,19 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 53,88 Euro. Zuletzt wird Grammer mit 55,07 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten um 1,55 Prozent geht es mit dem Kurs von Adler. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 14,19 Euro aus dem Handel gegangen ist, 22 Cent (1,55 Prozent). Zuletzt wird Adler mit 13,97 Euro notiert.

Die Aktie des LKW-Zulieferers SAF Holland gehört mit einem Minus von 1,54 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 14,94 Euro hat sie sich um 23 Cent auf 14,71 Euro verschlechtert.

Kaum spürbar nach unten geht es auch mit dem Wert der König & Bauer. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Druckmaschinenherstellers 50 Cent (0,98 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 50,99 Euro des Vortages. Zuletzt wird König & Bauer mit 50,49 Euro gehandelt. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Druckmaschinenhersteller ernte nun die Früchte seiner umfangreichen Restrukturierung und werde dabei von einer Nachfragebelebung unterstützt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie habe sich 2016 unter den von ihm beobachteten Branchenwerten am besten entwickelt, da eine Anhebung des mittelfristigen Margenziels durch das Management erwartet werde. Das scheine aber bereits eingepreist zu sein.

Analysten-Report

26.01.2017 Commerzbank belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 154 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Der Umsatz des Online-Händlers für Heimtierbedarf habe seine sowie die Marktschätzung fast erreicht, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen gewinne in Europa weiter Marktanteile. Zudem sollten die Belastungen durch die Schwäche des britischen Pfunds mittlerweile in den Gewinnschätzungen des Marktes berücksichtigt sein./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 HSBC nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 59 Euro

Die HSBC hat Vossloh mit "Hold" und einem Kursziel von 59 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Restrukturierung des Verkehrstechnikkonzerns gehe nun in das dritte und letzte Jahr, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies auf den erfolgreichen Zukauf des US-Unternehmens Rocla Concrete Tie und den Verkauf des Geschäftsfelds Electrical Systems an Knorr-Bremse. Im Zuge der Wiederaufnahme der Aktien-Bewertung habe er nun seine Schätzungen überarbeitet, was zu dem neuen Kursziel geführt habe, nach zuvor 58 Euro. Die Struktur des Unternehmens sei aber immer noch zu komplex in Anbetracht der Unternehmensgröße./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 HSBC hebt Ziel für Koenig & Bauer auf 45 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Druckmaschinenhersteller ernte nun die Früchte seiner umfangreichen Restrukturierung und werde dabei von einer Nachfragebelebung unterstützt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie habe sich 2016 unter den von ihm beobachteten Branchenwerten am besten entwickelt, da eine Anhebung des mittelfristigen Margenziels durch das Management erwartet werde. Das scheine aber bereits eingepreist zu sein./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.01.2017 Baader Bank belässt Gerry Weber auf 'Sell' - Ziel 9 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Gerry Weber nach Eckdaten für das Geschäftsjahr 2015/16 auf "Sell" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Resultate des Modekonzerns hätten enttäuscht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sei der Ausblick für das neue Geschäftsjahr sehr schwach. Die Erholung brauche länger als gedacht./mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

