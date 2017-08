 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs - Elringklinger gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 11.390 Punkten und damit 0,15 Prozent im Plus. 58 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 42 Prozent eine negative Entwicklung. Während der MDax ebenfalls mit 0,07 Prozent zulegt, verliert der TecDax 0,20 Prozent. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Elringklinger mit 4,00 Millionen Euro Umsatz, Heidelberger Druckmaschinen mit 3,51 Millionen Euro und Wacker Neuson mit 3,16 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Antriebs- und Abgasspezialisten Elringklinger mit 4,82 Prozent, des Agrarhandelskonzerns Baywa mit 2,27 Prozent und des Hafenlogistikkonzerns Hamburger Hafen und Logistik mit 1,69 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Carbonherstellers SGL Carbon mit 1,91 Prozent, des Pharmaunternehmens Biotest mit 1,91 Prozent und des Immobilienkonzerns Hamborner Reit mit 1,65 Prozent Verlust.

Tops

Die Anteilseigner von Elringklinger können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Automobilzulieferers den aktuellen Stand von 14,78 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 4,82 Prozent zulegen. Macquarie hat ElringKlinger nach Zahlen und wegen deutlicher Kursverluste von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber auf 19 Euro belassen. Nach einem starken Jahresauftakt habe das operative Ergebnis des Autozulieferers im zweiten Quartal unter Verzögerungen bei Produktionsoptimierungen in der Schweiz sowie zusätzlichen Aufwendungen für die Logistik gelitten, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Studie vom Dienstag. Dennoch seien die Ziele bestätigt worden und die Aktie trotz der bestehenden Risiken inzwischen wieder attraktiv bewertet, begründete Breitsprecher seine Hochstufung.

Um 2,27 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Baywa. Aktuell gewinnt der Wert des Handelsunternehmens klare 71 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 31,34 Euro. Zuletzt wird Baywa mit 32,05 Euro gehandelt. Die Baader Bank hat Baywa nach Zahlen für das zweite Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 36 Euro belassen. Der jüngste Kursrückgang bei der Aktie des Agrarhändlers habe eine Kaufgelegenheit geschaffen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Dienstag. Das Geschäft dürfte im zweiten Halbjahr wieder aufblühen.

Die Aktie des Hafenkonzerns Hamburger Hafen und Logistik, die beim letzten Börsenschluss mit 24,89 Euro notierte, zeigt mit 1,69 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 25,31 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktionäre von SGL Carbon können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Industriekonzerns deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 11,55 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,91 Prozent verschlechtert.

Bergab um 1,91 Prozent geht es mit dem Kurs von Biotest. Aktuell verliert der Wert des Arzneimittel-Herstellers, der am vorigen Börsentag mit 22,77 Euro aus dem Handel gegangen ist, 44 Cent (1,91 Prozent). Zuletzt wird Biotest mit 22,33 Euro notiert.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Hamborner Reit gehört mit einem Minus von 1,65 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 9,21 Euro hat sie sich um 15 Cent auf 9,06 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

08.08.2017 Berenberg belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 154 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Der Finanzdienstleister sei in allen Geschäftsfeldern stark gewachsen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Dienstag. Die Gewinne im Geschäft mit institutionellen Kunden seien im zweiten Quartal so stark gestiegen wie nie zuvor. Hier habe sich das operative Ergebnis (Ebit) verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./bek/ck Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Deutsche Bank belässt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz sei "in line" ausgefallen, das operative Ergebnis (Ebit) aber leicht unter den Erwartungen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Dienstag. Insgesamt habe der Autozulieferer ein nur wenig inspirierendes Zahlenwerk vorgelegt./edh/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 JPMorgan belässt ElringKlinger auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autozulieferers sei erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Dienstag. Er rechne bei ElringKlinger weiterhin mit einem nachlassenden oder sogar rückläufigen organischen Wachstum, während die Aktie mit einem Aufschlag zur Konkurrenz gehandelt werde./tih/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Macquarie hebt ElringKlinger auf 'Outperform' - Ziel 19 Euro

Macquarie hat ElringKlinger nach Zahlen und wegen deutlicher Kursverluste von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber auf 19 Euro belassen. Nach einem starken Jahresauftakt habe das operative Ergebnis des Autozulieferers im zweiten Quartal unter Verzögerungen bei Produktionsoptimierungen in der Schweiz sowie zusätzlichen Aufwendungen für die Logistik gelitten, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Studie vom Dienstag. Dennoch seien die Ziele bestätigt worden und die Aktie trotz der bestehenden Risiken inzwischen wieder attraktiv bewertet, begründete Breitsprecher seine Hochstufung./gl/ck Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

