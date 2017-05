 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs - Elringklinger mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit mit 10.904 Punkten im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unverändert. 44 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 56 Prozent eine negative Entwicklung. Während der MDax ebenfalls mit 0,39 Prozent verliert, gewinnt der TecDax 0,02 Prozent. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute mit 5,34 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 4,23 Millionen Euro und Elringklinger mit 3,72 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Internethändlers Zooplus mit 2,63 Prozent, des Stahlhändlers Kloeckner mit 2,17 Prozent und BET-AT-HOME mit 2,04 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Autozulieferers Elringklinger mit 3,10 Prozent, des Hafenkonzerns Hamburger Hafen und Logistik mit 2,35 Prozent und des Modeunternehmens Gerry Weber mit 2,00 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Online-Tierfutterhändlers Zooplus gehört heute mit einem Anstieg von 2,63 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 175,00 Euro kann sich das Papier des Internethändlers um klare 4,60 Euro auf 179,60 Euro verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Kloeckner. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Stahlhändlers 21 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,77 Euro und macht damit deutliche 2,17 Prozent gut. Zuletzt wurde Kloeckner mit 9,98 Euro gehandelt. Die Baader Bank hat Klöckner & Co von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnete in einer Studie vom Mittwoch in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit abnehmenden Schwankungen der Preise von Eisenerz, Kokskohle und Stahl, die verantwortlich für teils sehr wilde Kursbewegungen bei den Aktien des Stahlhändlers gewesen seien. Als Stütze hinzu komm die stabile Nachfrage.

Freude bei den Anlegern von BET-AT-HOME. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 134,85 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,04 Prozent verbessern.

Flops

Abwärts um 3,10 Prozent geht es mit dem Kurs von Elringklinger. Aktuell verliert der Wert des Automobilzulieferers, der am vorigen Börsentag mit 20,14 Euro aus dem Handel gegangen ist, 63 Cent (3,1 Prozent). Zuletzt wird Elringklinger mit 19,51 Euro notiert. Die Investmentbank Equinet hat ElringKlinger von "Accumulate" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Analyst Tim Schuldt begründete das neue Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der zuletzt starken Kursentwicklung und einem nur schwachen operativen Margenentwicklung im ersten Quartal. Den Ausblick des Autozulieferers halte er nun nicht mehr für konservativ.

Die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik gehört mit einem Minus von 2,35 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 18,74 Euro hat sie sich um 44 Cent auf 18,30 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Gerry Weber. Bis zur Stunde verliert der Wert des Bekleidungsherstellers deutliche 27 Cent und notiert mit 2 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,25 Euro. Zuletzt wird Gerry Weber mit 12,98 Euro gehandelt.

Analysten-Report

10.05.2017 Equinet belässt Biotest auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Biotest nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die zuvor schon angekündigten Probleme bei Albumin hätten bei dem Biotech-Unternehmen zu einem extrem schwachen Auftaktquartal geführt, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Mittwoch. Der gesenkte Ausblick entspreche dem zuvor bereits kommunizierten Rahmen./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Commerzbank hebt Ziel für ElringKlinger auf 19,25 Euro - 'Hold'

Die Commerzbank hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 16,80 auf 19,25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Sascha Gommel begründete das neue Kursziel mit der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz. Das Abschneiden des Autozulieferers im ersten Quartal rechtfertige die hohe Bewertung des SDax-Unternehmens aber nicht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Equinet senkt ElringKlinger auf 'Reduce' - Ziel bleibt 17 Euro

Die Investmentbank Equinet hat ElringKlinger von "Accumulate" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Analyst Tim Schuldt begründete das neue Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der zuletzt starken Kursentwicklung und einem nur schwachen operativen Margenentwicklung im ersten Quartal. Den Ausblick des Autozulieferers halte er nun nicht mehr für konservativ./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Dank der Entwicklung des Online-Portals Autoscout24 sei das erste Quartal etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Mittwoch./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.