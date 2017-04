 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs - Grammer im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.624 Punkten und hat damit 0,1 Prozent nachgegeben. 46 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 54 Prozent eine negative Entwicklung. Ebenso verliert der TecDax mit 0,07 Prozent, während der MDax 0,09 Prozent gewinnt. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Grammer mit 12,48 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 7,91 Millionen Euro und Deutz mit 4,53 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Motorenproduzenten Deutz mit 3,91 Prozent, des Fußballvereins Borussia Dortmund mit 2,59 Prozent und mit 2,58 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Autositz-Produzenten Grammer mit 7,69 Prozent, des Stahlhändlers Kloeckner mit 3,46 Prozent und des Modeunternehmens Gerry Weber mit 2,50 Prozent Verlust.

Tops

Die Anleger von Deutz können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Motorenproduzenten den aktuellen Stand von 7,01 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,91 Prozent zulegen. Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,30 auf 7,70 Euro angehoben. Die Aussichten auf dem Baumaschinenmarkt seien besser als erwartet, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er stockte seine Umsatzprognosen für den Motorenhersteller bis 2019 auf.

Um 2,59 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Borussia Dortmund. Aktuell gewinnt der Wert des Bundesligists klare 15 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 5,60 Euro. Zuletzt wird Borussia Dortmund mit 5,75 Euro gehandelt.

Die Aktie , die beim letzten Börsenschluss mit 16,51 Euro notierte, zeigt mit 2,58 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 16,93 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Anteilseigner von Grammer können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Autositz-Spezialisten sehr klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 57,14 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 7,69 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 3,46 Prozent geht es mit dem Kurs von Kloeckner. Aktuell verliert der Wert des Stahlhändlers, der am vorigen Börsentag mit 10,56 Euro aus dem Handel gegangen ist, 37 Cent (3,46 Prozent). Zuletzt wird Kloeckner mit 10,20 Euro notiert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Stahlhändler habe die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Donnerstag. Die Ziele seien etwas nach oben geschraubt worden.

Die Aktie des Modeunternehmens Gerry Weber gehört mit einem Rückgang von 2,5 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 14,03 Euro hat sie sich um 35 Cent auf 13,68 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

27.04.2017 Equinet belässt Biotest auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Biotest auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Da das Biotech-Unternehmen wegen des Rückrufs eines wichtigen Medikaments mit einem drastischen Gewinnrückgang im laufenden Jahr rechnet, habe sie ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr entsprechend gekappt, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Donnerstag. Für die kommenden Jahre hingegen ließ Miemietz ihre Schätzungen unverändert./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Warburg Research hebt Deutz auf 'Buy' - Ziel 7,70 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,30 auf 7,70 Euro angehoben. Die Aussichten auf dem Baumaschinenmarkt seien besser als erwartet, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er stockte seine Umsatzprognosen für den Motorenhersteller bis 2019 auf./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Warburg Research senkt Ziel für Rhön-Klinikum - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Ulrich Huwald konstatierte in seiner Studie vom Donnerstag anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung des Klinikbetreibers. Ein am 8. Mai anstehendes Analystentreffen könnte für mehr Klarheit sorgen./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.04.2017 Commerzbank belässt Vossloh auf 'Reduce' - Ziel 52 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dank der guten Entwicklung des Geschäftsbereiches Core Components (CC) habe das Eisenbahntechnik-Unternehmen zwar mit seinen Gewinnkennziffern positiv überrascht, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Donnerstag. Beim Auftragseingang aber habe Vossloh leicht enttäuscht. Mit Ausnahme von CC hätten sich alle anderen Sparten weiterhin schwach präsentiert./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.