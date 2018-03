 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs - Wacker Neuson gewinnt deutlich

Unwesentliche Rückgänge verzeichnet der SDax vor der Mittagszeit des Mittwochs. Die Liste der Top-Performer wird angeführt von Wacker Neuson, SAF Holland und Delivery Hero AG.

SDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer SDax notiert bislang mit 12.208 Punkten im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unverändert. Insgesamt sind 48 Prozent der Werte im Plus und 52 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,05 Prozent als auch der MDax mit 0,23 Prozent realisieren aktuell ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Puma mit 6,14 Millionen Euro Umsatz, SAF Holland mit 2,75 Millionen Euro und Delivery Hero AG mit 2,17 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen aktuell die Anteilscheine des Maschinenbauers Wacker Neuson mit 5,85 Prozent, des Nutzfahrzeug-Zulieferers SAF Holland mit 3,75 Prozent und des Lebensmittelbestelldienstleister Delivery Hero AG mit 1,64 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien Steinhoff International mit 5,02 Prozent, Ado Properties mit 2,20 Prozent und des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage mit 2,07 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Spezialmaschinenbauers Wacker Neuson, die beim letzten Börsenschluss mit 28,04 Euro notierte, zeigt mit 5,85 Prozent Plus und einem Kurswert von 29,68 Euro eine positive Entwicklung.

Um 3,75 Prozent nach oben geht es bis zur Stunde mit dem SAF Holland-Kurs. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des LKW-Zulieferers deutliche 65 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 17,33 Euro. Zuletzt wird SAF Holland mit 17,98 Euro gehandelt.

Die Anleger von Delivery Hero AG-Aktien können sich freuen. Derzeit erreicht das Papier des Lebensmittelbestelldienstleister den Stand von 39,58 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,64 Prozent zulegen.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Steinhoff International-Kurs. Derzeit verliert der Wert bemerkenswerte 1 Cent und notiert mit 5,02 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 25 Cent. Zuletzt wird Steinhoff International mit 23 Cent gehandelt.

Die Aktie Ado Properties gehört mit einem Minus von 2,2 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 46,46 Euro hat sie sich um 1,02 Euro auf 45,44 Euro verschlechtert.

Abwärts um 2,07 Prozent geht es mit dem Kurs von Capital Stage-Aktien. Bislang verliert der Wert des Solar- und Windparkbetreibers, der am vorigen Börsentag mit 6,76 Euro aus dem Handel gegangen ist, 14 Cent (2,07 Prozent). Zuletzt wird Capital Stage mit 6,62 Euro notiert.

Analysten-Report

21.03.2018 Goldman senkt Ziel für Südzucker auf 14,50 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker vor vorläufigen Zahlen von 16,00 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuckerpreise zeigten wenig Erholungspotenzial, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zuckerproduzent dürfte noch vor dem Mitte Mai anstehenden Geschäftsbericht für 2017 einen enttäuschenden Ausblick auf das Jahr 2019 geben./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 UBS belässt Ado Properties auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Ado Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die operativen Jahreskennziffern des Immobilienunternehmens seien ebenso unter den Erwartungen geblieben wie die ersten Aussagen zum laufenden Jahr und die angehobene Dividende, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Boissier hob aber die günstige Bewertung der Aktie positiv hervor. Ado Properties gehöre daher weiter zu seinen "Top Picks" im attraktiven deutschen Immobilienmarkt./gl/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Independent Research senkt Ziel für Rational - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rational von 590 auf 585 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Lars Lusebrink passte seine Prognosen nach den endgültigen Zahlen des Herstellers von Großküchengeräten etwas nach unten an. Auf dem aktuellen Niveau sieht er in einer am Dienstag vorliegenden Studie trotz herausragender Marktposition, hoher Profitabilität und Dividendenkontinuität kaum Kurspotenzial./ag/gl Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 DZ Bank startet Puma mit 'Halten' - Fairer Wert 450 Euro

Die DZ Bank hat Puma nach einem Investorentag mit "Halten" und einem fairen Wert von 450 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller habe einen positiven Ausblick auf die Geschäftsentwicklung der Jahre 2018 bis 2022 gegeben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

