 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 10.249 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortagswert unwesentlich verändert. Alle 50 Wertpapiere des Index können aktuell Zuwächse verbuchen.

Tops

Ohne Impulse bleibt bisher der Wert der Grammer. Gegenwärtig kann sich der Anteilschein des Autositz-Herstellers im Vergleich zum Schlusswert von 57,15 Euro des Vortages gerade behaupten.

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Wert der Grenkeleasing. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 171,30 Euro bewegt sich der Wert des IT-Leasingunternehmens nicht.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Hamborner Reit kann sich behaupten. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 9,45 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Flops

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Anteilschein der Grammer. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 57,15 Euro bewegt sich der Wert des Autositz-Produzenten nicht.

Ohne Impulse bleibt bisher der Wert der Grenkeleasing. Gegenwärtig kann sich der Anteilschein des Finanzdienstleisters im Vergleich zum Schlusswert von 171,30 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Vergleich zum Vortagsstand von 9,45 Euro kann sich die Aktie der Hamborner Reit der Immobilienfirma nicht verbessern.

Analysten-Report

20.04.2017 Goldman senkt Ziel für Klöckner & Co auf 11 Euro - 'Neutral'

Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 13,50 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der starken Entwicklung des Stahlsektors im Jahr 2016, sei der Jahresstart 2017 von Aufs und Abs geprägt gewesen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Insgesamt dürfte das erste Quartal für europäische Stahlwerte jedoch stark verlaufen sein. Das Kursziel für KlöCo habe er jedoch gekappt, um dem Umfeld fallender Preise Rechnung zu tragen. Dies sei besonders negativ für einen Dienstleister, dessen Geschäftsmodell, wie bei KlöCo, auf dem Kauf und Verkauf von Stahl beruhe./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.04.2017 DZ Bank hebt Klöckner & Co auf 'Halten' - Fairer Wert 10 Euro

Die DZ Bank hat Klöckner & Co vor Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert auf 10 Euro belassen. Das erste Quartal des Stahlhändlers sollte ohne größere Überraschungen verlaufen sein, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet damit, dass Klöckner & Co die ursprünglichen Jahresziele bestätigen wird. Sein neutrales Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs zuletzt stark gefallen sei und den fairen Wert erreicht habe./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.04.2017 Hauck & Aufhäuser belässt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Zeichen für den Baumaschinensektor stünden auf Erholung, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Mittwoch. Deshalb sei in den kommenden Jahren mit einer zyklisch bedingten Margensteigerung zu rechnen./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.04.2017 Barclays hebt Ziel für Tele Columbus auf 9,60 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tele Columbus von 9,20 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven der meisten europäischen Telekomanbieter dürften sich anlässlich der beginnenden Berichtssaison im Vergleich zum Vorquartal aufgehellt haben, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Für den deutschen Kabelnetzbetreiber erhöhte der Experte seine 2018er-Gewinnprognose (EPS)./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.