 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.951 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Kein einziger der 50 Anteilscheine des Index muss bislang Einbußen hinnehmen.

Tops

Die Aktie des Autozulieferers Grammer kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagsstand von 53,08 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Wert der Grenkeleasing. Im Vergleich zum Vortagswert von 189,40 Euro bewegt sich der Wert des Finanzdienstleisters nicht.

Ohne Impulse bleibt bisher der Wert der Hamborner Reit. Gegenwärtig kann sich die Aktie des Immobilienunternehmens im Vergleich zum Schlusswert von 9,45 Euro des Vortages gerade behaupten.

Flops

Analysten-Report

15.05.2017 HSBC belässt Hapag-Lloyd auf 'Reduce' - Ziel 19 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Reederei sei im ersten Quartal wegen höherer Treibstoffpreise wieder in die Verlustzone gerutscht, schrieb Analyst Parash Jain in einer Studie vom Montag. Angetrieben von höheren Kontraktpreisen auf den wichtigen Überseerouten glaube das Management aber weiterhin an ein besseres Gesamtjahr./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Stabilus auf 72 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Autozulieferers Stabilus von 65 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine erhöhten Schätzungen reflektierten optimistischere Annahmen für das Gasdruckfedergeschäft, vor allem in Europa und Asien, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer Studie vom Freitag. Günstig bewertet sei das Papier des SDax-Unternehmens nicht. Etwas Luft nach oben gebe es aber noch./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 Aktien-Global-R: WCM: Übernahmeofferte mit hoher Erfolgschance

sei laut SRC Research das Ziel eines Übernahmeangebots von TLG Immobilien. Es seien bereits rund 50 Prozent der WCM Aktien im Vorfeld durch einen Unternehmenszusammenschlussvertrag angedient worden. Vor dem Hintergrund der Übernahmeofferte werde das Rating gesenkt. Vorgestern habe die Gesellschaft die Entscheidung der TLG Immobilien AG über den Plan für die Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebotes bekannt gegeben. Mit dieser Transaktion wolle TLG nach Aussage der Analysten eine führende deutsche Gewerbeimmobilienplattform werden. Das Übernahmeangebot werde von den Vorständen und Aufsichtsräten beider Unternehmen unterstützt und rund 50 Prozent der WCM Aktien seien bereits im Vorfeld der Übernahme angedient worden. Geplant sei es den Deal als All-Share-Deal zu strukturieren, wobei eine TLG Aktie gegen 5,75 WCM Aktien getauscht werden solle. Mit dem gestrigen TLG-Schlusskurs von 18,99 Euro entspreche dies laut SRC Research einem Angebotspreis von 3,30 Euro je WCM Ak

12.05.2017 Commerzbank belässt HHLA auf 'Reduce' - Ziel 15 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für HHLA auf "Reduce" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das erste Quartal des Hafenbetreibers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Der zuletzt angehobene und nun bestätigte Ausblick mache vor diesem Hintergrund einen etwas konservativen Eindruck./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

