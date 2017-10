 Börsenbericht SDax: SDax im Seitwärtskurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt heute bei 11.812 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unwesentlich verändert. Insgesamt sind 48 Prozent der Werte im Plus und 52 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite gewinnen derzeit sowohl der TecDax mit 0,54 Prozent als auch der MDax mit 0,50 Prozent. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Kloeckner mit 1,76 Millionen Euro Umsatz, Rocket Internet mit 0,44 Millionen Euro und Takkt mit 0,40 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien DMG Mori Seiki mit 2,03 Prozent, des Carbonherstellers SGL Carbon mit 1,41 Prozent und BET-AT-HOME mit 0,90 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Unternehmensausstatters Takkt mit 1,59 Prozent, des Mietwagenunternehmens Sixt mit 1,25 Prozent und des Gasdruckfederspezialisten Stabilus mit 1,01 Prozent Verlust.

Tops

Aufwärts geht es mit dem DMG Mori Seiki-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie 1,01 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 49,66 Euro und macht damit gute 2,03 Prozent gut. Zuletzt wurde DMG Mori Seiki mit 50,67 Euro gehandelt.

Die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon gehört bis zur Stunde mit einem Plus von 1,41 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 13,13 Euro kann sich das Papier des Kohlenstoffspezialisten um klare 19 Cent auf 13,32 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von BET-AT-HOME-Papieren können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bis zur Stunde kann die Aktie geringfügig zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein den Stand von 117,80 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,9 Prozent.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des Takkt-Wertpapieres. Aktuell fällt die Aktie des Versandhändlers auf den Stand von 18,25 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,59 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des Sixt-Anteilscheines können sich nicht freuen. Aktuell gibt der Anteilschein des Mietwagenunternehmens deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 75,88 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,25 Prozent verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Stabilus-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Gasdruckfederspezialisten klare 78 Cent und verzeichnet mit 1,01 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 77,43 Euro. Zuletzt wird Stabilus mit 76,65 Euro gehandelt.

Analysten-Report

25.10.2017 Goldman belässt Puma auf 'Neutral' - Ziel 371 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Das starke Umsatzwachstum des Sportartikelherstellers biete die Chance auf eine anhaltend starke Feuerkraft auch über 2017 hinaus, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Mittwoch./tav/oca Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Barclays hebt Ziel für Puma SE auf 325 Euro - 'Underweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma SE von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen nach der Vorlage starker Quartalszahlen angehoben, schrieb Analyst Julian Easthope in einer Studie vom Mittwoch. Puma profitiere weiterhin vom Athleisure-Trend, also der Verbindung von Mode und Sport. Außerdem sei der Hersteller in den USA weniger stark als seine Konkurrenten vertreten. Daher sei er auch nur geringfügig dem derzeit schwachen Handelsumfeld dort ausgesetzt./she/oca Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Warburg Research hebt Ziel für Puma SE auf 375 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE von 365 auf 375 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey hob seine Schätzungen nach dem starken dritten Quartal des Sportartikelherstellers. Für eine Kaufempfehlung reiche das Kurspotenzial aber nicht aus, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch./ag/stb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

25.10.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Puma SE auf 400 Euro - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 370 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller habe das dritte Quartal in Folge positiv überrascht, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Mittwoch. Die Resultate zum dritten Jahresviertel stützten seine Einschätzung, dass die Bruttomargen weiter steigen könnten./la/jha/ Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.