 Börsenbericht SDax: SDax kam nicht voran - MLP verbesserte sich deutlich

FrankfurtBei Handelsende schloss der SDax bei 11.846 Punkten und hatte damit 0,16 Prozent zugelegt. Insgesamt waren 58 Prozent der Werte im Plus und 42 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,18 Prozent als auch der MDax mit 0,12 Prozent notierten bei Börsenschluss ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Elringklinger mit 9,72 Millionen Euro Umsatz, Deutz mit 6,34 Millionen Euro und AROUNDTOWN EO-,01 mit 4,92 Millionen Euro.

Die größten Gewinner waren bei Börsenschluss die Aktien des Finanzdienstleisters MLP mit 6,85 Prozent, des Antriebs- und Abgasspezialisten Elringklinger mit 5,11 Prozent und des Internetinvestors Rocket Internet mit 2,12 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Motorenherstellers Deutz mit 1,89 Prozent, des Sportartikelherstellers Puma mit 1,84 Prozent und Adler mit 1,65 Prozent Verlust.

Tops

Die Anleger von MLP-Aktien konnten sich freuen. Bei Börsenschluss erreichte das Papier des Finanzdienstleisters den Stand von 5,57 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 6,85 Prozent zulegen.

Der Wert des Automobilzulieferers Elringklinger gehörte am Ende des Handelstages mit einem Anstieg von 5,11 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 16,72 Euro konnte sich das Papier des Autozulieferers um deutlich spürbare 85 Cent auf 17,58 Euro verbessern.

Nach oben ging es mit dem Rocket Internet-Wertpapier. Am Ende des Handelstages gewann der Anteilschein des Internetinvestors 44 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 20,76 Euro und machte damit deutliche 2,12 Prozent gut. Zuletzt wurde Rocket Internet mit 21,20 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Maschinenbauers Deutz gehörte mit einem Rückgang von 1,89 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 7,74 Euro hatte sie sich um 15 Cent auf 7,60 Euro verschlechtert.

Nach unten um 1,84 Prozent ging es mit dem Kurs von Puma-Aktien. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Wert des Sportartikelherstellers, der am vorigen Börsentag mit 375,90 Euro aus dem Handel gegangen ist, 6,90 Euro (1,84 Prozent). Zuletzt wurde Puma mit 369,00 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Adler-Wertpapieres. Bis zum Handelsende fiel die Aktie auf den Stand von 12,48 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,65 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

21.12.2017 Warburg Research belässt Hornbach Holding auf 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Neunmonatssicht sei das operative Ergebnis (Ebit) signifikant gestiegen./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 Baader Bank belässt Capital Stage auf 'Buy' - Ziel 7,80 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Capital Stage auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die jüngste Akquisition unterstreiche das anhaltende Bekenntnis des Wind- und Solarparkbetreibers, im Heimatmarkt Deutschland zu wachsen, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 Morgan Stanley erhöht Ziel für Delivery Hero auf 39 Euro - 'OW'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Delivery Hero von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts eines sich beschleunigenden Wachstums in der Region Naher Osten/Nordafrika gebe es größeren Spielraum für Investitionen in anderen Gegenden, was ein höheres Wachstum im Jahr 2018 stütze, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ferraz hob ihre Prognose für den Auftragszuwachs des Speisenlieferanten von 2018 bis 2021 um bis zu 15 Prozent an./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 DZ Bank belässt Hornbach Holding auf 'Kaufen'

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro belassen. Nach einer soliden Entwicklung im dritten Geschäftsquartal sei der Baumarktkonzern auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf Projektkunden sowie die Verzahnung von stationären Märkten und Webshops sollte weiterhin überdurchschnittliches Wachstum erzielen./edh/mis Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.