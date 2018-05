 Börsenbericht SDax: SDax kam nicht voran - Steinhoff International legte dramatisch zu

Beim Handelsende verzeichnete der SDax-Index am Freitag minimale Verluste. Die Liste der Top-Performer wurde angeführt von Steinhoff International, Puma und Zooplus.

SDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer SDax notierte beim Handelsende bei 12.603 Punkten und hatte damit 0,11 Prozent verloren. 38 Prozent der Aktien zeigten bei Handelsende eine positive und 62 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,02 Prozent als auch der MDax mit 0,02 Prozent notierten bei Börsenschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Puma mit 53,01 Millionen Euro Umsatz, Delivery Hero AG mit 17,71 Millionen Euro und Bilfinger mit 5,92 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Handelsschluss die Anteilseigner Steinhoff International mit 7,27 Prozent, des Sportartikelherstellers Puma mit 3,90 Prozent und des Tierfutterhändlers Zooplus mit 3,72 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus mit 4,43 Prozent, des Banken- und Einzelhandel-Zulieferers Wincor Nixdorf mit 3,21 Prozent und Adler mit 2,97 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktionäre von Steinhoff International-Aktien konnten sich freuen. Bei Ende des Parketthandels erreichte das Papier den Stand von 12 Cent und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 7,27 Prozent zulegen.

Der Wert des Sportartikelherstellers Puma gehörte bei Börsenschluss mit einem Anstieg von 3,9 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 461,50 Euro konnte sich das Papier des Sportartikelherstellers um klare 18,00 Euro auf 479,50 Euro verbessern. Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 550 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Puma biete das attraktivste Wachstumspotenzial unter den europäischen Sportartikelherstellern, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solide Umsatzsteigerungen träfen auf anhaltende Margenerholung. Zudem sei die Bewertung der Papiere noch nicht ausgereizt.

Aufwärts ging es mit dem Zooplus-Wertpapier. Beim Handelsende gewann der Anteilschein des Versandhändlers 6,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 185,70 Euro und machte damit deutliche 3,72 Prozent gut. Zuletzt wurde Zooplus mit 192,60 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten um 4,43 Prozent ging es mit dem Kurs von Tele Columbus-Aktien. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Kabelnetzbetreibers, der am vorigen Börsentag mit 6,54 Euro aus dem Handel gegangen ist, 29 Cent (4,43 Prozent). Zuletzt wurde Tele Columbus mit 6,25 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Wincor Nixdorf-Wertpapieres. Bis zum Handelsschluss fiel die Aktie des Banken- und Einzelhandel-Zulieferers auf den Stand von 60,40 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,21 Prozent verschlechtert.

Die Anleger des Adler-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Handelsschluss gab der Wert deutlich nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 14,38 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,97 Prozent verschlechtert. Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Adler Real Estate von 16,60 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den neuen Ausblick des Immobilienkonzerns nach oben an.

Analysten-Report

18.05.2018 JPMorgan nimmt Puma mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 550 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 550 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Puma biete das attraktivste Wachstumspotenzial unter den europäischen Sportartikelherstellern, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solide Umsatzsteigerungen träfen auf anhaltende Margenerholung. Zudem sei die Bewertung der Papiere noch nicht ausgereizt./ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 Oddo BHF belässt Bet-at-home auf 'Neutral' - Ziel 94 Euro

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Bet-at-home nach einem Unternehmenskontakt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Jahresziele seien realistisch, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mega-Events wie die Fußball-Weltmeisterschaft dürften andere Probleme in den Schatten stellen./ag/bek Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 DZ Bank hebt fairen Wert für Adler Real Estate - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Adler Real Estate von 16,60 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den neuen Ausblick des Immobilienkonzerns nach oben an./ag/ajx Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 NordLB belässt ElringKlinger auf 'Verkaufen' - Ziel 12,50 Euro

Die NordLB hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Autozulieferer habe beim Ergebnis einen Fehlstart in das neue Jahr hingelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ck Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.