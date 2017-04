 Börsenbericht SDax: SDax kann sich gut behaupten

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.228 Punkten und hat damit 0,53 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 74 Prozent der Werte im Plus und 26 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso gewinnt der TecDax mit 0,81 Prozent, während der MDax 0,10 Prozent verliert. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Kloeckner mit 2,18 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 1,94 Millionen Euro und Zooplus mit 1,12 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Maschinenherstellers Wacker Neuson mit 2,10 Prozent, des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus mit 2,10 Prozent und des Stahlhändlers Kloeckner mit 1,92 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger WASHTEC AG mit 0,95 Prozent, des Immobilienkonzerns Patrizia Immobilien mit 0,80 Prozent und Adler mit 0,61 Prozent Verlust.

Tops

Um 2,1 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Wacker Neuson. Aktuell gewinnt der Wert des Maschinenherstellers klare 46 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,64 Euro. Zuletzt wird Wacker Neuson mit 22,10 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Tele Columbus können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Kabelnetzbetreibers den aktuellen Stand von 8,32 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,1 Prozent zulegen.

Der Wert des Stahlhändlers Kloeckner gehört heute mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 9,64 Euro kann sich das Papier des Stahlhändlers um klare 19 Cent auf 9,83 Euro verbessern. Die DZ Bank hat Klöckner & Co vor Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert auf 10 Euro belassen. Das erste Quartal des Stahlhändlers sollte ohne größere Überraschungen verlaufen sein, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet damit, dass Klöckner & Co die ursprünglichen Jahresziele bestätigen wird. Sein neutrales Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs zuletzt stark gefallen sei und den fairen Wert erreicht habe.

Flops

Unmerklich nach unten geht es mit dem Wert der WASHTEC AG. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein 61 Cent (0,95 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 64,00 Euro des Vortages. Zuletzt wird WASHTEC AG mit 63,39 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von Patrizia Immobilien. Bisher fällt die Aktie des Wohnungsunternehmens unwesentlich auf den aktuellen Stand von 17,34 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,8 Prozent unmerklich verschlechtert.

Die Aktionäre von Adler haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index minimal nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 14,70 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,61 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

Die DZ Bank hat Klöckner & Co vor Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert auf 10 Euro belassen. Das erste Quartal des Stahlhändlers sollte ohne größere Überraschungen verlaufen sein, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet damit, dass Klöckner & Co die ursprünglichen Jahresziele bestätigen wird. Sein neutrales Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs zuletzt stark gefallen sei und den fairen Wert erreicht habe./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.04.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für TLG Immobilien auf 21,50 Euro - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für TLG Immobilien von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Allgemein sei er wegen des mangelnden Mietwachstums zwar negativ für auf Gewerbeimmobilien spezialisierte deutsche Unternehmen eingestellt, TLG sei aber eine Ausnahme, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Dienstag. Mit Blick auf die TLG-Aktie rechnet er wegen der dynamischen Geschäftsentwicklung in Berlin mit einer starken Neubewertung im ersten Halbjahr. Scheufler zählt TLG daher nun zu seinen Top-Picks im zweiten Quartal./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.04.2017 Deutsche Bank belässt Ado Properties auf 'Buy'

Die Deutsche Bank hat Ado Properties auf "Buy" belassen. Unter deutschen Immobilienunternehmen habe er seine Präferenzen für das zweite Quartal neu sortiert und zähle nun unter anderem die Aktie von Ado Properties zu seinen "Top Picks", schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie vom Dienstag. Er rechne im Sommer mit einer umfassenden Portfolio-Neubewertung des auf den Berliner Gewerbe- und Wohnimmobilienmarkt spezialistierten Unternehmens. Unter anderem dürfte die Veröffentlichung des Berliner Mietspiegels im Mai/Juni ein Katalysator für den Aktienkurs werden./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.04.2017 HSBC senkt VTG AG auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat VTG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 36 Euro belassen. Der Großteil der Gewinne durch Effizienzsteigerungen sei bereits 2016 eingefahren worden und nun rechne er mittelfristig mit steigenden Investitionsausgaben beim Schienenlogistikkonzern, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Dienstag. Es dürfte vorerst an Kurskatalysatoren für die Aktie fehlen./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

