 Börsenbericht SDax: SDax kann sich nicht behaupten - Grammer bricht ein

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 10.756 Punkten und hat damit 0,31 Prozent verloren. Insgesamt sind 34 Prozent der Werte im Plus und 66 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,55 Prozent als auch der MDax mit 0,45 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina BET-AT-HOME mit 1,37 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 1,24 Millionen Euro und WUESTENROT& WUERTTEMBERGISCHE AG mit 0,99 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Saatgutherstellers KWS Saat mit 1,97 Prozent, des Waggonvermieters VTG mit 1,76 Prozent und WASHTEC AG mit 0,71 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Autozulieferers Grammer mit 3,85 Prozent, des Druckmaschinenherstellers König & Bauer mit 1,44 Prozent und des Maschinenbauers Deutz mit 1,33 Prozent Verlust.

Tops

Um 1,97 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von KWS Saat. Aktuell gewinnt der Wert des Saatgutherstellers klare 6,50 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 329,50 Euro. Zuletzt wird KWS Saat mit 336,00 Euro gehandelt.

Die Aktie des Schienenlogistikers VTG, die beim letzten Börsenschluss mit 30,42 Euro notierte, zeigt mit 1,76 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 30,95 Euro eine positive Entwicklung.

Keine große Freude bei den Anlegern von WASHTEC AG. Bisher behauptet sich der Anteilschein des Maschinenbauers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 71,14 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um geringe 0,71 Prozent verbessern.

Flops

Abwärts um 3,85 Prozent geht es mit dem Kurs von Grammer. Aktuell verliert der Wert des Autositz-Produzenten, der am vorigen Börsentag mit 56,32 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,17 Euro (3,85 Prozent). Zuletzt wird Grammer mit 54,15 Euro notiert.

Die Aktie des Druckmaschinenherstellers König & Bauer gehört mit einem Minus von 1,44 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 63,93 Euro hat sie sich um 92 Cent auf 63,01 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Deutz. Bis zur Stunde verliert der Wert des Maschinenbauers klare 10 Cent und notiert mit 1,33 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 7,27 Euro. Zuletzt wird Deutz mit 7,17 Euro gehandelt.

Analysten-Report

02.05.2017 Commerzbank erhöht Ziel für Heidelberger Druck - 'Buy'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Heidelberger Druck vor Zahlen zum ersten Quartal von 2,75 auf 3,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Aufträge auf der Fachmesse Drupa dürfte der Druckmaschinenhersteller einen Umsatz von 847 Millionen Euro erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Dienstag. In puncto Kostensenkungen habe das Unternehmen noch Spielräume./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 Warburg Research senkt Ziel für Zeal Network auf 30 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zeal Network von 36 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Lotto-Anbieter mache erste positive und vielversprechende Schritte in Richtung Internationalisierung, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der mäßigen Erfolge in der Vergangenheit habe er aber noch keine Beiträge der neuen Geschäfte in seinen Schätzungen berücksichtigt, Darüber hinaus drohten Zeal steuerliche Belastungen in Deutschland und ein verschärfter Wettbewerb./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.04.2017 S&P Global belässt Vossloh auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Resultate des Verkehrstechnikkonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Der bestätigte Ausblick auf 2017 impliziere allerdings nur minimale Verbesserungen im Kerngeschäft./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.04.2017 Commerzbank belässt Grenke auf 'Hold' - Ziel 160 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Grenke vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Leasing dürfte solide in das Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer Studie vom Freitag. Beim Vorsteuergewinn erwartet Blieffert einen Anstieg im Jahresvergleich um rund 23 Prozent auf rund 37,5 Millionen Euro./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.