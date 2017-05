 Börsenbericht SDax: SDax kann sich nicht behaupten

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.972 Punkten und hat damit 0,46 Prozent nachgegeben. Insgesamt sind 20 Prozent der Werte im Plus und 80 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,29 Prozent als auch der MDax mit 0,45 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Zooplus mit 1,53 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 1,17 Millionen Euro und Patrizia Immobilien mit 0,97 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Stahlhändlers Kloeckner mit 0,74 Prozent, des Solar- und Windparkspezialisten Capital Stage mit 0,52 Prozent und Ado Properties mit 0,41 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Immobilienkonzerns Patrizia Immobilien mit 2,55 Prozent, des Automobilzulieferers Elringklinger mit 2,52 Prozent und des Maschinenbauers Wacker Neuson mit 1,89 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von Kloeckner können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann die Aktie minimal zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Stahlhändlers den Stand von 9,85 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,74 Prozent.

Unmerklich nach oben geht es mit dem Kurs der Capital Stage. Aktuell gewinnt der Wert des Solar- und Windparkbetreibers 3 Cent (0,52 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 6,33 Euro des Vortages. Zuletzt wird Capital Stage mit 6,36 Euro gehandelt.

Die Aktie Ado Properties zeigt mit einem Plus von 0,41 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 36,65 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortag von 36,50 Euro.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Patrizia Immobilien. Bis zur Stunde verliert der Wert des Vermieters deutliche 46 Cent und notiert mit 2,55 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 18,07 Euro. Zuletzt wird Patrizia Immobilien mit 17,61 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Elringklinger. Aktuell fällt die Aktie des Antriebs- und Abgasspezialisten auf den Stand von 17,98 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,52 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Wacker Neuson können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Spezialmaschinenbauers deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 21,56 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,89 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

17.05.2017 Deutsche Bank belässt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 32,50 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Analyst Jose-Francisco Ruiz geht in einer Studie vom Mittwoch nun von einer erstmaligen Konsolidierung der United Arab Shipping Company (UASC) im dritten Quartal aus. Bislang sei war sie im zweiten Quartal erwartet worden. Nach dem Zusammenschluss mit UASC will sich die Linienreederei weltweit unter den Top Fünf der Anbieter etablieren./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Aktien-Global-R: DBAG: Erfolgreicher Exit sorgt für Gewinnschub

Deutsche Beteiligungs AG habe nach Einschätzung von SRC Research mit dem Verkauf der Beteiligung an Formel D ein erfolgreiches Engagement beendet und einen hohen Gewinn erzielt. Damit dürften die bisherigen Gewinn- und Dividendenerwartungen der Analysten übertroffen werden, weswegen das Researchhaus sein Kursziel für die Aktie der DBAG angehoben hat. Die Deutsche Beteiligungs AG habe am vergangenen Freitag die Veräußerung der Beteiligung an Formel D, einem Dienstleister für Fahrzeughersteller und -zulieferer, bekannt gegeben. Das Unternehmen sei zum 5,5-fachen des ursprünglichen Kaufpreises an die 3i Group plc, eine Investmentgesellschaft mit den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika, veräußert worden, wobei bezüglich des genauen Preises nach Aussage der Analysten Stillschweigen vereinbart worden sei. Während der vierjährigen Haltedauer von Formel D seien alle vor dem Kauf gesteckten Ziele, wie z.B. die Neukundengewinnung, die Entwicklung von neuen Dienstleistungen,

16.05.2017 HSBC hebt Ziel für Indus Holding auf 72 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein starkes erstes Quartal lasse den Ausblick der Beteiligungsgesellschaft vorsichtig aussehen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel begründete er mit etwas höheren Schätzungen sowie einer besseren Bewertung von anderen Branchenwerten./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Warburg Research belässt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Reederei sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Dienstag. Der besser als gedachte Trend bei den Volumina habe die einen Tick unter den Erwartungen gelegenen Frachtraten ausgeglichen./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.