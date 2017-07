 Börsenbericht SDax: SDax kann sich nicht behaupten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 11.122 Punkten und damit 0,85 Prozent im Minus. 8 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 92 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 1,10 Prozent als auch der MDax mit 0,63 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Heidelberger Druckmaschinen mit 1,87 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 0,96 Millionen Euro und Elringklinger mit 0,82 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Autozulieferers Grammer mit 0,54 Prozent, des Industriekonzerns SGL Carbon mit 0,23 Prozent und des Personaldienstleisters Amadeus FiRe mit 0,23 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine WASHTEC AG mit 2,22 Prozent, mit 1,87 Prozent und Hapag-Lloyd mit 1,77 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Autositz-Spezialisten Grammer zeigt mit einem Plus von 0,54 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 48,86 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 48,60 Euro.

Unmerklich bergauf geht es mit dem Kurs der SGL Carbon. Aktuell gewinnt der Wert des Stahlindustrie-Lieferanten 3 Cent (0,23 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 10,75 Euro des Vortages. Zuletzt wird SGL Carbon mit 10,78 Euro gehandelt.

Die Anleger von Amadeus FiRe können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Zeitarbeit-Vermittlers den Stand von 79,61 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,23 Prozent.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von WASHTEC AG. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 67,76 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,22 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 17,30 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,87 Prozent verschlechtert.

Bergab um 1,77 Prozent geht es mit dem Kurs von Hapag-Lloyd. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 34,45 Euro aus dem Handel gegangen ist, 61 Cent (1,77 Prozent). Zuletzt wird Hapag-Lloyd mit 33,84 Euro notiert.

Analysten-Report

28.07.2017 Equinet belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 66,67 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Aktiensplit-bedingten Kursziel von 66,67 Euro belassen. Die Kennziffern des IT-Leasinganbieters hätten die Erwartungen leicht verfehlt, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts. Auch der nur geringfügig angehobene Jahresausblick habe etwas enttäuscht./edh/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.07.2017 Independent senkt Ziel für Vossloh auf 61 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vossloh nach Zahlen zum zweiten Quartal von 63 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten hätten im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei der Auftragsbestand im Quartalsverlauf gesunken und die Nettoverschuldung gestiegen. Für das Gesamtjahr 2017 reduzierte er seine Gewinnprognose (EPS)./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.07.2017 Hauck & Aufhäuser hebt Washtec auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Washtec-Aktie nach einem Treffen mit dem Management von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 75 Euro angehoben. Der Hersteller von Autowaschanlagen zeichne sich durch ein krisenfestes Geschäftsmodell und langfristig gute Wachstumsperspektiven aus, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sei die Aktie nach der jüngsten Kurskonsolidierung attraktiv bewertet./edh/ajx Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.07.2017 Independent Research hebt Klöckner & Co auf 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 10,20 Euro belassen. Der Stahlhändler sei zwar beim Ergebnis hinter seiner Prognose zurückgeblieben, sei schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe Klöckner den Ausblick für 2017 optimistischer formuliert. Zudem sah Diermeier nach dem jüngsten Kursrückgang nun ein moderates Aufwärtspotenzial./la/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

