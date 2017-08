 Börsenbericht SDax: SDax kann sich nicht behaupten

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 11.274 Punkten und damit 0,32 Prozent im Minus. 30 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 70 Prozent eine negative Entwicklung. Während der MDax ebenfalls mit 0,05 Prozent verliert, gewinnt der TecDax 0,19 Prozent. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Wacker Neuson mit 1,69 Millionen Euro Umsatz, SGL Carbon mit 1,29 Millionen Euro und Hamburger Hafen und Logistik mit 1,28 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des LKW-Zulieferers SAF Holland mit 1,11 Prozent, WCM mit 1,03 Prozent und des Schienenlogistikers VTG mit 0,81 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien BET-AT-HOME mit 2,99 Prozent, des Immobilienunternehmens Patrizia Immobilien mit 2,37 Prozent und des Maschinenbauers Deutz mit 1,77 Prozent Rückgang.

Tops

Der Wert des Nutzfahrzeug-Zulieferers SAF Holland gehört heute mit einem Plus von 1,11 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 15,84 Euro kann sich das Papier des Nutzfahrzeug-Zulieferers um klare 18 Cent auf 16,01 Euro verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von WCM. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie 3 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 3,21 Euro und macht damit deutliche 1,03 Prozent gut. Zuletzt wurde WCM mit 3,24 Euro gehandelt.

Keine große Freude bei den Anlegern von VTG. Bisher behauptet sich die Aktie des Schienenlogistikers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 43,96 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um geringe 0,81 Prozent verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von BET-AT-HOME. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 97,40 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,99 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Patrizia Immobilien können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Immobilienkonzerns deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 16,91 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,37 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 1,77 Prozent geht es mit dem Kurs von Deutz. Aktuell verliert der Wert des Motorenherstellers, der am vorigen Börsentag mit 6,38 Euro aus dem Handel gegangen ist, 11 Cent (1,77 Prozent). Zuletzt wird Deutz mit 6,26 Euro notiert.

Analysten-Report

15.08.2017 UBS senkt HHLA auf 'Sell' - Ziel hoch auf 19,30 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat HHLA nach der jüngsten Kursrally von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Dominic Edridge hob in seiner Studie vom Dienstag zwar das Kursziel von 16,40 auf 19,30 Euro an, sieht damit aber weiterhin reichlich Kursrisiken. Die Aktien des Hafenlogistikers seien ähnlich hoch bewertet wie die breiter aufgestellte Konkurrenz, was nicht gerechtfertigt sei. Bei den Aktien sei eine Rückkehr der Renditen auf das Niveau vor 2009 eingepreist, was aber unwahrscheinlich sei./mis/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.08.2017 JPMorgan senkt Ziel für Stabilus auf 77 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach den jüngsten Geschäftszahlen des Autozulieferers von 79 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Nikhil Bhat begründete seine Kurszielsenkung in einer Studie vom Dienstag mit der Aufwertung des Euro./ajx/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.08.2017 Deutsche Bank belässt Indus Holding auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Die Deutsche Bank hat Indus Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe im ersten Halbjahr stark abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Dienstag./gl/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.08.2017 Commerzbank belässt Ado Properties auf 'Hold' - Ziel 36,50 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Ado Properties vor Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Er rechne mit einem Einkommen durch Vermietung von 51,7 Millionen Euro, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Dienstag. Die operative Ergebniskennziffer FFO1 sieht er bei 27,1 Millionen Euro./ajx/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

